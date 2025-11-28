NTN24
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Inteligencia

Director de inteligencia de Colombia habla sobre cooperación con la CIA y asegura que es "fluida" pese a tensiones con Estados Unidos

noviembre 28, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Jorge Lemus indicó que la comunicación con todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos sigue "exactamente igual".

El director de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, Jorge Lemus, aseguró que la colaboración con la CIA y otras agencias de Estados Unidos es "completamente fluida" a pesar de las tensiones entre los presidentes de ambos países.

Según dijo Lemus, la colaboración sigue "exactamente igual" a pesar de las sanciones impuestas por la Administración del presidente Donald Trump a su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

o

"Ellos nos están colaborando mucho. Nosotros también", aseguró el funcionario durante una entrevista con la agencia de noticias AFP.

Y añadió: "No solamente con la CIA. Con todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos, (la comunicación) es completamente fluida".

El director de la agencia, también conocida como DNI, señaló que al fin de cuentas, ambos países están “peleando contra el narcotráfico”.

De acuerdo con cifras aportadas por el funcionario, este año Colombia ha destruido cerca de 10.000 laboratorios de cocaína. "Muchas veces en conjunto con ellos, de la mano" con Estados Unidos, indicó.

Por otro lado, Lemus calificó como un "montaje" los chats publicados en una reciente investigación periodística que sugieren vínculos entre altos funcionarios colombianos y un líder guerrillero.

Además, negó que la CIA filtrara esa información a los medios como había sugerido inicialmente el mandatario colombiano.

o

La estrecha cooperación por décadas en seguridad entre Colombia y Estados Unidos se ha visto afectada por varios choques entre Trump y Petro. El mes pasado, Washington impuso sanciones al jefe de Estado colombiano y lo acusó de ayudar a narcotraficantes.

Posteriormente, Petro ordenó “a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses”.

El mandatario colombiano ha sido un fuerte crítico del despliegue militar estadounidense en aguas internacionales y los ataques a presuntas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico.

Temas relacionados:

Inteligencia

Colombia

Gobierno Petro

CIA

Gustavo Petro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Preocupación frente a los comicios de Honduras por posibles injerencias de regímenes como el de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, abordó el portaviones Gerald R. Ford - Fotos: EFE
Portaviones

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gobierno de Colombia

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Campaña presidencial de Gustavo Petro - Foto: EFE
Consejo Nacional Electoral

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Nicolás Maduro/ Pete Hegseth - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Capitán de navío retirado asegura que Maduro "es un blanco válido" para el Departamento de Guerra de EE. UU.

Foto de referencia (AFP)
Régimen venezolano

"Cuando entendemos las capacidades de las organizaciones del crimen organizado, comprendemos por qué EE. UU. necesita bases en República Dominicana": Hugo Acha

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro en avión presidencial - Foto EFE
Petro en Lista Clinton

Presidente Petro tuvo dificultades para reabastecer su avión debido a recientes sanciones de Estados Unidos

Planeta Tierra - Foto Gregorio Díaz
Planetas

Siete de los nueve límites planetarios han sido sobrepasados, advierte informe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (EFE)
Donald Trump

Trump dice que suspenderá la migración desde el "tercer mundo" en medida que según el Departamento de Estado contempla a 19 países incluido Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro en avión presidencial - Foto EFE
Petro en Lista Clinton

Presidente Petro tuvo dificultades para reabastecer su avión debido a recientes sanciones de Estados Unidos

Huego 'El Pollo' Carvajal, exjefe de seguridad de Chávez / Foto: EFE
Hugo El Pollo Carvajal

Hugo 'El Pollo' Carvajal continúa negociando con la Fiscalía de EE.UU. y retrasa su sentencia

Planeta Tierra - Foto Gregorio Díaz
Planetas

Siete de los nueve límites planetarios han sido sobrepasados, advierte informe

El neerlandés Max Verstappen en Las Vegas. (AFP)
Fórmula 1

Vuelco total en la Fórmula 1 tras descalificación de los dos pilotos de McLaren: estas son las cuentas de Verstappen para lograr nuevo título

Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk - Foto AFP
Inteligencia Artificial

La razón por la que Alto Comisionado de la ONU calificó de "monstruo de Frankenstein" a la IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (EFE)
Donald Trump

Trump dice que suspenderá la migración desde el "tercer mundo" en medida que según el Departamento de Estado contempla a 19 países incluido Venezuela

Violeta Bergonzi - ganadora de MasterChef Celebrity 2025 - Foto RCN
MasterChef Celebrity

Los premios que Violeta Bergonzi recibió tras ganar MasterChef Celebrity 2025

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre