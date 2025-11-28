Director de inteligencia de Colombia habla sobre cooperación con la CIA y asegura que es "fluida" pese a tensiones con Estados Unidos

El director de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, Jorge Lemus, aseguró que la colaboración con la CIA y otras agencias de Estados Unidos es "completamente fluida" a pesar de las tensiones entre los presidentes de ambos países.

Según dijo Lemus, la colaboración sigue "exactamente igual" a pesar de las sanciones impuestas por la Administración del presidente Donald Trump a su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

"Ellos nos están colaborando mucho. Nosotros también", aseguró el funcionario durante una entrevista con la agencia de noticias AFP.

Y añadió: "No solamente con la CIA. Con todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos, (la comunicación) es completamente fluida".

El director de la agencia, también conocida como DNI, señaló que al fin de cuentas, ambos países están “peleando contra el narcotráfico”.

De acuerdo con cifras aportadas por el funcionario, este año Colombia ha destruido cerca de 10.000 laboratorios de cocaína. "Muchas veces en conjunto con ellos, de la mano" con Estados Unidos, indicó.

Por otro lado, Lemus calificó como un "montaje" los chats publicados en una reciente investigación periodística que sugieren vínculos entre altos funcionarios colombianos y un líder guerrillero.

Además, negó que la CIA filtrara esa información a los medios como había sugerido inicialmente el mandatario colombiano.

La estrecha cooperación por décadas en seguridad entre Colombia y Estados Unidos se ha visto afectada por varios choques entre Trump y Petro. El mes pasado, Washington impuso sanciones al jefe de Estado colombiano y lo acusó de ayudar a narcotraficantes.

Posteriormente, Petro ordenó “a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses”.

El mandatario colombiano ha sido un fuerte crítico del despliegue militar estadounidense en aguas internacionales y los ataques a presuntas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico.