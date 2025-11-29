Airbus trabaja de manera rápida sus modelos A320 mientras las aerolíneas anuncian novedades en su operación

Luego de que se viera obligado a cambiar urgentemente un programa de control de navegación en sus modelos A320, el fabricante aeronáutico Airbus intervino rápidamente miles de los aviones durante el viernes y lo que va del sábado, sin embargo, un centenar deberá permanecer en tierra por un tiempo.

Por el momento, los portavoces de la compañía han brindado a la prensa cifras concretas, pero en países como Francia el ministro francés de Transporte, Philippe Tabarot, se mostró tranquilizador en el canal de noticias BFMTV.

Cabe mencionar que la alarma se generó luego de que se detectara un defecto hizo temer graves perturbaciones en el tráfico aéreo mundial puesto que el A320 es el avión más vendido del mundo.

De esta manera, Airbus instó a "detener inmediatamente los vuelos" de 6.000 de sus aviones A320 para reemplazar el programa.

La medida se tomó luego de un incidente técnico a finales de octubre con un aparato en Estados Unidos que "reveló que radiaciones solares intensas podían corromper los datos esenciales para el funcionamiento de los comandos de vuelo", explicó un comunicado.

Este anuncio provocó retrasos y cancelaciones de vuelos en todo el mundo, desde países como Colombia y Filipinas.

La compañía colombiana Avianca anunció que su operación tenía afectaciones “significativas” en sus vuelos debido a que la actualización afecta al 70 % de su flota.

“Avianca cerró las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre para evitar un mayor impacto”, mencionó en un comunicado.

En México, las aerolíneas de bajo costo Volaris y Viva Aerobús explicaron que sus operaciones sufrirán retrasos, y trabajan para mitigar las afectaciones a sus viajeros.

Por su parte, American Airlines mencionó que espera que la actualización del programa en sus 340 aviones debía estar lista el sábado.