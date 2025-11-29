NTN24
Sábado, 29 de noviembre de 2025
Airbus trabaja de manera rápida sus modelos A320 mientras las aerolíneas anuncian novedades en su operación

noviembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Un Airbus A320 de Latam Airlines se encuentra en la pista del aeropuerto El Dorado de Bogotá el 28 de noviembre de 2025-Foto: AFP
Un defecto en el programa hizo temer graves perturbaciones en el tráfico aéreo mundial.

Luego de que se viera obligado a cambiar urgentemente un programa de control de navegación en sus modelos A320, el fabricante aeronáutico Airbus intervino rápidamente miles de los aviones durante el viernes y lo que va del sábado, sin embargo, un centenar deberá permanecer en tierra por un tiempo.

Por el momento, los portavoces de la compañía han brindado a la prensa cifras concretas, pero en países como Francia el ministro francés de Transporte, Philippe Tabarot, se mostró tranquilizador en el canal de noticias BFMTV.

Cabe mencionar que la alarma se generó luego de que se detectara un defecto hizo temer graves perturbaciones en el tráfico aéreo mundial puesto que el A320 es el avión más vendido del mundo.

De esta manera, Airbus instó a "detener inmediatamente los vuelos" de 6.000 de sus aviones A320 para reemplazar el programa.

La medida se tomó luego de un incidente técnico a finales de octubre con un aparato en Estados Unidos que "reveló que radiaciones solares intensas podían corromper los datos esenciales para el funcionamiento de los comandos de vuelo", explicó un comunicado.

Este anuncio provocó retrasos y cancelaciones de vuelos en todo el mundo, desde países como Colombia y Filipinas.

La compañía colombiana Avianca anunció que su operación tenía afectaciones “significativas” en sus vuelos debido a que la actualización afecta al 70 % de su flota.

“Avianca cerró las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre para evitar un mayor impacto”, mencionó en un comunicado.

En México, las aerolíneas de bajo costo Volaris y Viva Aerobús explicaron que sus operaciones sufrirán retrasos, y trabajan para mitigar las afectaciones a sus viajeros.

Por su parte, American Airlines mencionó que espera que la actualización del programa en sus 340 aviones debía estar lista el sábado.

Temas relacionados:

Airbus

Avianca

Aviones

Transporte

Programas

Airbus A320 | Foto: AFP
Aerolíneas

Crisis mundial por la cancelación de vuelos por problemas en el software de aeronaves Airbus A320

Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Donald Trump y Nicolás Maduro - AFP, EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Fue Maduro el que llamó a Trump. Está tanteando su salida, no por la voluntad, sino por su supervivencia": Antonio De la Cruz

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gobierno de Colombia

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

