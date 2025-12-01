NTN24
Michael Jordan

Michael Jordan asiste a la corte en el inicio de juicio: este es el caso que protagoniza la exestrella de la NBA

diciembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Michael Jordan, exjugador de la NBA (AFP)
La demanda señala a Nascar y a su director ejecutivo, Jim France, de ejercer un control sobre el deporte.

Michael Jordan compareció este lunes ante un tribunal en Carolina del Norte, donde comenzó la selección del jurado en el juicio por una demanda federal antimonopolio que la leyenda del baloncesto interpuso contra Nascar, serie de automovilismo más popular en Estados Unidos.

En el caso, que según expertos podría dar un vuelco a las políticas de Nascar si Jordan gana, la asociación de carreras tipo stock car es acusada de llevar a cabo prácticas de monopolio que sofocan la competencia.

La demanda señala a la organización y a su director ejecutivo, Jim France, de ejercer un control sobre el deporte que los beneficia injustamente a costa de los dueños de equipos, pilotos, patrocinadores, socios y aficionados.

Jordan, copropietario del equipo 23XI Racing en la Cup Series de la Nascar, presentó la demanda junto con Front Row Motorsports el año pasado luego de negarse a firmar nuevos contratos de la categoría automovilística.

Los equipos también acusan a la Nascar de prácticas anticompetitivas, como comprar la mayoría de los principales circuitos para carreras exclusivas de su disciplina, imponer acuerdos de exclusividad en circuitos o adquirir competidores como Automobile Racing Club of America (ARCA).

Además, reclaman por la prohibición de que los equipos participen en otras carreras de stock cars y por estar obligados a comprar piezas a proveedores únicos elegidos por la NASCAR.

"Ningún otro deporte profesional importante en Norteamérica está dirigido por una sola familia que se enriquece mediante este tipo de prácticas monopolísticas descontroladas", reclamaron el año pasado 23XI y Front Row en un comunicado en el que anunciaban la demanda.

De 15 equipos de la Nascar, 23XI y Front Row, ambos propiedad de Jordan, fueron los únicos que no firmaron los nuevos estatutos, que son la manzana de la discordia.

"Todos saben que siempre he sido un competidor feroz y que esa voluntad de ganar es lo que me motiva a mí y a todo el equipo 23XI cada semana en la pista", añadió "Air" Jordan.

"Me encanta el deporte de las carreras y la pasión de nuestros fanáticos, pero la forma en que se maneja la Nascar es injusta para los equipos, los pilotos, los patrocinadores y los fanáticos", sentenció.

