Entrenador de Italia criticó cupos al Mundial que tiene Sudamérica y encontró dura repuesta del ‘Dibu’ Martínez: "Juegan en canchas perfectas, mojaditas"

El entrenador de la selección de Italia, Gennaro Gattuso, encendió la polémica al cuestionar los cupos al Mundial que tiene Sudamérica.

La leyenda del fútbol mundial, que actualmente dirige al conjunto italiano, es objeto de críticas tras cuestionar los seis cupos que tiene la Conmebol.

Para el campeón del mundo con Italia en 2006, el camino que tiene que recorrer la UEFA es completamente diferente al de la Conmebol. Por lo que considera “injusto” que las selecciones sudamericanas tengan a su disposición seis cupos y el puesto de repechaje.

Durante su conferencia de prensa al partido que enfrentó Italia contra Moldavia, el técnico dijo: “Necesitamos entender bien los criterios”.

“Ver grupos sudamericanos con 10 equipos, de los cuales seis clasifican y el séptimo va a una repesca contra Oceanía”, agregó.

El italiano aseguró que “es lamentable” y que “definitivamente necesitamos revisar los criterios”.

Sus palabras no cayeron bien para muchos en Sudamérica, entre ellos, para el arquero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

El campeón del mundo con la ‘albiceleste’ no se guardó nada y apuntó contra el desconocimiento de lo que son las eliminatorias sudamericanas.

“Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas y no saben lo que es Sudamérica”, comentó el guardameta del Aston Villa.

Las palabras de Martínez son un reflejo de lo que piensan los hinchas sudamericanos sobre las declaraciones del entrenador italiano.

“Que llorones que son”, “Italia contra Bolivia en El Alto no da ni 5 pases seguidos”, “Conmebol es la Confederación más difícil del mundo y mejores jugadores”, “Tenes las eliminatorias más fáciles del mundo junto con la Concacaf”, “Sudamérica no tiene la culpa de que la selección de Italia no sea ni remotamente lo que era antes”, son algunos de los comentarios.

Lo cierto es que Italia, tras ganarle a Moldavia sobre la hora, ahora depende de ganarle a Noruega por una significativa cantidad de goles para evitar ir al repechaje.