NTN24
Martes, 30 de septiembre de 2025
Despliegue militar

Cabello entregó equipos a 'cuadrantes de paz' y advirtió: "Los vendepatria aún tienen capacidad de hacer daño"

septiembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello en Yaracuy
Cabello encabezó un "acto de adecuación de los Cuadrantes de Paz" en el estado Yaracuy, uno de los estados con más presos políticos.

Una moto y una camioneta, teléfonos y contactos con grupos de Milicias: así está preparando Diosdado Cabello a los "cuadrantes de paz" en cada estado.

Este martes acudió al estado Yaracuy donde se reunió con los Circuitos Comunales para sumar, según dijo, 112 sólo ahí.

"Cada cuadrante tendrá su patrulla, su moto, su teléfono. Y ese teléfono funcionará solo en ese cuadrante. Si hay un problema, se llama a la patrulla y se activa de inmediato. No es para que la camioneta se use en otro sitio ni para que se le quiten las calcomanías. Esa patrulla está para quedarse, para servir al Pueblo", dijo.

Cabello aprovechó para cargar su discurso contra opositores, en la mira de estos cuadrantes. "Los vendepatria, los traidores, los cobardes están muy reducidos, pero aún tienen capacidades de hacerle daño al país".

Cabello aseguró que el régimen está preparado "ante cualquier intento de agresión contra Venezuela".

"Nosotros hemos estado preparados ante cualquier intento de agresión contra nuestro país. Venezuela es una tierra de guerreros y de guerreras históricas. El pueblo y los cuarteles deben ir de la mano", dijo Cabello.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este martes que su Gobierno perseguirá a los carteles de la droga "que llegan por tierra" de Venezuela después de que el ejército estadounidense atacara varios barcos que, según afirmó, transportaban drogas ilícitas desde ese país.

"Ahora vigilaremos los carteles", declaró a la prensa al salir de la Casa Blanca. "Vamos a vigilar muy seriamente a los cárteles que llegan por tierra".

El mandatario republicano manifestó además su preocupación por el peligro que ha representado el régimen venezolano "con las drogas y otras cosas" para el país norteamericano.

Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

