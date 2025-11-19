NTN24
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Mundial 2026

Así quedarían conformados los bombos para el sorteo del Mundial 2026: experto pone a Colombia en el "grupo más complicado posible"

noviembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
James Rodríguez y Fermín en fecha FIFA del 18 de noviembre de 2025. (AFP)
El final de las eliminatorias en las diferentes confederaciones dejó, tras la clasificación a la Copa del Mundo de 2026 de manera directa de varias selecciones europeas y centroamericanas, definidos los cuatro bombos del sorteo, pactado para el próximo mes de diciembre, de la fase de grupos del torneo.

El periodista y experto en datos del deporte conocido como Mister Chip confirmó que, tras la confirmación de los equipos europeos y de la Concacaf que se clasificaron al Mundial sin necesidad de pasar por el repechaje, quedó definida la que describió como “configuración definitiva de los cuatro bombos del sorteo de la Copa del Mundo 2026”.

El bombo 1, conformado por las 12 cabezas de grupo de cara al sorteo, estará conformado por España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, México y Canadá.

La docena de integrantes del bombo 1, cabe resaltar, son las selecciones de los tres países que serán sede del torneo (Estados Unidos, México y Canadá) y los nueve equipos clasificados en este momento con mejores posiciones en el ranking de la FIFA.

Los otros tres bombos serán conformados en su orden por las selecciones clasificadas al Mundial de acuerdo al ranking. En este sentido el bombo 2 estará conformado por Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

El bombo 3, a su turno, estará integrado por Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Finalmente, el bombo 4 incluye a las selecciones de Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda. Esta zona será completada por las cuatro selecciones europeas que se clasifiquen al Mundial en el repechaje y por las dos selecciones ganadoras en la denominada repesca intercontinental.

Tras quedar definidos los bombos, Mister Chip hizo una proyección del que sería el grupo más difícil del Mundial e incluyó a la selección de Colombia en la ecuación.

"España, Colombia, Noruega y Ghana sería el grupo más complicado posible. Canadá, Austria, Arabia Saudí y Nueva Zelanda sería el grupo más sencillo”, expresó el periodista mediante una publicación en X.

El martes, cabe recordar, las selecciones europeas de Bélgica, España, Escocia, Austria, y Suiza se clasificaron el Mundial. Lo propio hicieron los equipos de la Concacaf de Curazao, Panamá y Haití.

