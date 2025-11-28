NTN24
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Ranking

¿Qué país de Sudamérica tiene el IQ más alto? El nuevo ranking revela la posición de Colombia y Venezuela

noviembre 28, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Países de Sudamérica | Foto Canva
El informe del Test Internacional de Coeficiente Intelectual (IIT) posiciona a Colombia por encima del país más grande del continente.

El IQ es una medida que estandarizara la capacidad cognitiva de una persona en relación con su grupo de edad.

Y en un reciente ejercicio la capacidad cognitiva fue evaluada por persona en relación con países de la región y del mundo.

El encargado de hacer la dinámica fue el portal World Population Review en el Test Internacional de CI (IIT). El informe publicado en su página oficial y actualizada el 1 de enero del 2025 entrega cifras sobre los países sudamericanos que poseen el mayor coeficiente intelectual.

Para desarrollar las puntuaciones por país, el portal realizó una prueba estandarizada durante 2024, donde evaluó a más de un millón de participantes.

La mayoría de las naciones de la región se mantiene por debajo de los 99 puntos, solo un país llegó más allá.

De acuerdo con la información, Perú ocupa la puntuación más alta de la región. Los factores que influyen en los resultados tuvieron relación con la calidad educativa, el acceso a tecnología, estimulación de la infancia, nutrición y condiciones socioeconómicas.

Los puntajes por país de la región

  1. Perú:99,4
  2. Chile:95,4
  3. Uruguay:95
  4. Ecuador:95
  5. Argentina:94,4
  6. Colombia:93,2
  7. Brasil:92,9
  8. Bolivia:92,8
  9. Venezuela:91
  10. Paraguay: 90,8

Los resultados de la región ubican a Colombia por encima de Brasil, y , si lo llevamos al ranking mundial, donde están los porcentajes en total de 126 países, Colombia alcanza a entrar al top 100.

El país quedaría posicionado en el lugar 99, con el mismo porcentaje del 93.2, superando sus resultados del año pasado que fueron 90.79.

Adicionalmente, Venezuela se encuentra en la posición 108, superando su puntaje del año anterior que fue de 90.16, comparado con el de este año.

Países con puntajes más altos de IQ en el mundo

La región líder de estas pruebas fue Asia occidental, puesto que tienen la mayor cantidad de países liderando los primeros puestos. Este es el top 10.

  1. China: 107,19
  2. Corea del Sur: 106,43
  3. Japón: 106.4
  4. Irán: 106.3
  5. Singapur: 105.14
  6. Federación Rusa: 103.16
  7. Mongolia: 102.86
  8. Armenia: 102.58
  9. Australia: 102.57
  10. España: 102.3

