Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Nasa

NASA confirma su contribución al rover marciano europeo Rosalind Franklin previsto para ser lanzado en 2028

noviembre 26, 2025
Por: Diana Pérez
Rover Rosalind Franklin | Foto: AFP
El rover, que lleva el nombre de la científica británica Rosalind Franklin, tiene previsto descender en la superficie marciana en 2030.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) confirmó este miércoles que contribuirá al rover marciano europeo Rosalind Franklin planeado para ser lanzado en 2028.

Según informó la Agencia Espacial Europea (ESA), la NASA le envió una carta confirmando su contribución.

El rover europeo aspira a ser el primero en el planeta Marte capaz de perforar hasta dos metros bajo la superficie para buscar indicios de vida.

Sin embargo, la misión, que se tiene prevista ser lanzada en 2028, depende de muchos factores y elementos proporcionados por la agencia espacial estadounidense.

El director general de la ESA, Josef Aschbacher, considera la contribución de la NASA como una “buena noticia”.

Dicha misión había sido prevista para ser lanzada hace cinco años, en 2020, pero tuvo varios contratiempos.

Luego en 2022, cuando se pensaba que por fin iba a ser lanzada, fue suspendida luego de que la ESA pusiera fin a su cooperación con Rusia, quien era el principal socio del proyecto.

El fin de la cooperación se debió por la invasión en Ucrania por parte de Rusia y que ya casi cumple cuatro años de haber iniciado.

Para no dejar perder la misión, la ESA decidió recurrir al otro grande de la investigación espacial, Estados Unidos.

Es por esto por lo que ahora la NASA participará en el lanzamiento con tres elementos importantes para la misión: el lanzador, la unidad de calefacción por radioisótopos y el motor de frenado.

El motor de frenado ya había sido confirmado hace algún tiempo, pero los otros dos componentes suponen un alivio para la ESA.

La NASA también proporcionará "un instrumento para analizar rastros de posible vida en Marte", añadió Aschbacher.

De hecho, desde la agencia espacial estadounidense se explicó que apoya la misión Rosalind Franklin “para continuar la sólida colaboración entre Estados Unidos y Europa para explorar lo desconocido en nuestro sistema solar y más allá”.

El rover, que lleva el nombre de la científica británica Rosalind Franklin, tiene previsto descender en la superficie marciana en 2030.

Lo que se espera de esta misión, según ha detallado la ESA, es que el rover europeo recoja “muestras con un taladro hasta una profundidad de 2 m y las analizará con instrumentos de última generación en un laboratorio a bordo”.

“Es más probable que las muestras subterráneas incluyan biomarcadores, ya que la tenue atmósfera marciana ofrece poca protección contra la radiación y la fotoquímica en la superficie”, agrega la agencia europea.

Además, de que su objetivo principal es aterrizar en un lugar en el que pueda encontrar material orgánico bien conservado, preferiblemente que pertenezca a la “historia más temprana del planeta”.

El rover será la primera misión en combinar la capacidad de moverse por la superficie y estudiar Marte en profundidad.

