NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Ataques

"Cada ciudadano tiene una aplicación móvil que notifica los ataques terroristas": describen situación en Israel en medio de ataques de Irán

marzo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Dron lanzado hacia objetivos en el norte de Israel - Foto de referencia
La población de Israel ha enfrentado una serie de ataques indiscriminados provenientes de Irán, con más de 140 oleadas de misiles y drones impactando en ciudades clave como Tel Aviv y Jerusalén.

En los últimos cinco días, la población de Israel ha enfrentado una serie de ataques indiscriminados provenientes de Irán, con más de 140 oleadas de misiles y drones impactando en ciudades clave como Tel Aviv y Jerusalén.

Estos ataques se han centrado principalmente en blancos civiles, lo que ha obligado a los residentes a alterar por completo su rutina diaria, confinarse y cambiar sus actividades bajo estrictas normas de seguridad.

Sergio Gryn, experto en temas de Oriente Medio ubicado en Tel Aviv, describió la situación actual.

"La cotidianidad hoy en día es bastante diferente a la rutina normal. Básicamente, solamente están autorizados a realizar sus actividades laborales todos aquellos que son trabajadores vitales", dijo.

El especialista comparó la situación con las restricciones vividas durante la pandemia de COVID-19, aunque con algunas diferencias. "No hay sistema educativo, si hay contactos con los alumnos siempre a través de las computadoras, y la vía online", explicó.

Según detalló el experto, existe infraestructura de protección obligatoria: "Aquí llamamos salas de seguridad que obligatoriamente deben ser construidas en cada apartamento en Israel. Una ley que lo exige desde el año 91".

"Cada ciudadano tiene una aplicación móvil que notifica los ataques terroristas”, dijo.

Respecto a la protección antimisiles, Sergio aclara un concepto frecuentemente confundido: "Cuando uno habla de la cúpula de acero o el domo de hierro, uno está hablando de un sistema de protección antimisilístico, pero para misiles de corto alcance".

“Para los misiles balísticos iraníes, Israel utiliza el sistema que parte de tres capas de protección según el alcance de los proyectiles”, agregó.

Ataque de Estados Unidos a buque del régimen de Irán - Captura de video
F-15E Strike Eagles - AFP
F-15E Strike Eagles - AFP
