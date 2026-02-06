NTN24
Viernes, 06 de febrero de 2026
Viernes, 06 de febrero de 2026
Japón

"Japón está un paso adelante en empatía": las redes reaccionan a emotiva muestra de respeto de jugador de voleibol Yuji Nishida tras golpear accidentalmente a una asistente

febrero 6, 2026
Por: Nucho Martínez
.
La situación sucedió mientras el capitán del Osaka Bluteon a nivel de clubes participaba en un desafío de saques.

Yuji Nishida reconocido jugador de voleibol japonés, ha sido elogiado en redes sociales por un espectacular gesto que sirve de ejemplo para muchos deportistas.

o

El pasado 1 de febrero, durante el Juego de las Estrellas de la SV League en Kobe, Japón, Nishida golpeó accidentalmente en la espalda a una asistente (jueza de línea) con un balón.

Al percatarse de la situación, el jugador zurdo rápidamente fue hasta la zona en la que se encontraba adolorida la asistente para pedir disculpas y socorrerla.

En videos, quedó grabado el momento en el que Inmediatamente después del impacto, Nishida corrió hacia ella y se lanzó al suelo, deslizándose varios metros de frente hasta quedar postrado ante ella.

Una vez frente a la asistente, realizó un dogeza, que es la reverencia más profunda en la cultura japonesa para mostrar un arrepentimiento extremo y respeto máximo.

o

Consecuentemente, la asistente, que no resultó herida, aceptó las disculpas entre risas y un apretón de manos.

La situación sucedió mientras el capitán del Osaka Bluteon a nivel de clubes participaba en un desafío de saques.

Dicen que “si uno obra bien, le va bien”, pues así fue para Nishida, que cerró la jornada ganando el título de MVP del torneo.

En las plataformas digitales, este instante ha sido elogiado mundialmente como un ejemplo de “caballerosidad y humildad”.

o

“La verdad es que veo cómo se comportan los japoneses cuando se trata de recoger la basura de los estadios luego de los partidos, entre otras cosas, y pienso que todo debemos copiar lo bueno de ellos”, dijo un internauta en Instagram.

“La verdad es que Japón está un paso adelante en cuanto a empatía, me gusta mucho la cultura, principios y valores que tienen”, añadió otro usuario de Instagram.

Temas relacionados:

Japón

voleibol

Redes sociales

Viral

Video

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicolásito, a tu padre no lo están torturando" | Madre de presa política que se desmayó implorando por su hija responde a carta del hijo del dictador Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El sistema de defensa venezolano es ruso y EEUU tiene la capacidad de neutralizarlo”: Stephen Donehoo sobre el mes de la captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Un conflicto entre países que comparten tantos intereses, es evidentemente algo que hay que evitar": Francisco Jiménez, exministro del gobierno de Ecuador sobre crisis diplomática con Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Laura Dogu (AFP)
Laura Dogu

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Diosdado Cabello - EFE
Regimen chavista

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

"Esperemos la sentencia definitiva contra él y otros miembros de la organización criminal de Maduro por el secuestro y tortura de nuestros clientes": abogados de ciudadanos estadounidenses en Venezuela

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Periodista de investigación expone los motivos que estarían tras presunta captura de Alex Saab: ¿purga u orden de EEUU?

Sobrevuelos de Fuerzas Aéreas del Sur de Estados Unidos. (Foto_ @AFSOUTH)
Cae Maduro en Venezuela

“El sistema de defensa venezolano es ruso y EEUU tiene la capacidad de neutralizarlo”: Stephen Donehoo sobre el mes de la captura de Maduro

Más de Deportes

Ver más
Christian González | Foto AFP
Colombia

Un colombiano que se destacó como gran figura de su equipo hará historia al disputar su primer Super Bowl

Venus Williams, tenista profesional / FOTO: EFE
Tenis

La legendaria tenista Venus Williams está cerca de romper un récord en el abierto de Australia a sus 45 años que será difícil de igualar

Novak Djokovic en Australia. (AFP)
Novak Djokovic

Novak Djokovic rompió todos los pronósticos y venció al italiano Sinner con lo que jugará por 38 vez una final de Grand Slam

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Christian González | Foto AFP
Colombia

Un colombiano que se destacó como gran figura de su equipo hará historia al disputar su primer Super Bowl

La Habana, Cuba - Foto. EFE
Régimen cubano

Algunas embajadas en Cuba estarían preparando planes de evacuación ante la presión de Estados Unidos sobre el régimen

Encuentro Petro - Trump
Gustavo Petro

Regalos, distensión y hasta elogios: así fue la reunión Petro-Trump en la Casa Blanca

Venus Williams, tenista profesional / FOTO: EFE
Tenis

La legendaria tenista Venus Williams está cerca de romper un récord en el abierto de Australia a sus 45 años que será difícil de igualar

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Periodista de investigación expone los motivos que estarían tras presunta captura de Alex Saab: ¿purga u orden de EEUU?

Manifestaciones en Irán (AFP)
Protestas Irán

Se intensifican las protestas en Irán y Marco Rubio dice que Estados Unidos está con el "pueblo valiente" iraní

Groenlandia - AFP
Groenlandia

Comando militar de EE. UU. y Canadá informó que aviones llegarán "pronto" a Groenlandia para "actividades planificadas desde hace tiempo"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre