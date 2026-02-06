"Japón está un paso adelante en empatía": las redes reaccionan a emotiva muestra de respeto de jugador de voleibol Yuji Nishida tras golpear accidentalmente a una asistente

Yuji Nishida reconocido jugador de voleibol japonés, ha sido elogiado en redes sociales por un espectacular gesto que sirve de ejemplo para muchos deportistas.

El pasado 1 de febrero, durante el Juego de las Estrellas de la SV League en Kobe, Japón, Nishida golpeó accidentalmente en la espalda a una asistente (jueza de línea) con un balón.

Al percatarse de la situación, el jugador zurdo rápidamente fue hasta la zona en la que se encontraba adolorida la asistente para pedir disculpas y socorrerla.

En videos, quedó grabado el momento en el que Inmediatamente después del impacto, Nishida corrió hacia ella y se lanzó al suelo, deslizándose varios metros de frente hasta quedar postrado ante ella.

Una vez frente a la asistente, realizó un dogeza, que es la reverencia más profunda en la cultura japonesa para mostrar un arrepentimiento extremo y respeto máximo.

Consecuentemente, la asistente, que no resultó herida, aceptó las disculpas entre risas y un apretón de manos.

La situación sucedió mientras el capitán del Osaka Bluteon a nivel de clubes participaba en un desafío de saques.

Dicen que “si uno obra bien, le va bien”, pues así fue para Nishida, que cerró la jornada ganando el título de MVP del torneo.

En las plataformas digitales, este instante ha sido elogiado mundialmente como un ejemplo de “caballerosidad y humildad”.

“La verdad es que veo cómo se comportan los japoneses cuando se trata de recoger la basura de los estadios luego de los partidos, entre otras cosas, y pienso que todo debemos copiar lo bueno de ellos”, dijo un internauta en Instagram.

“La verdad es que Japón está un paso adelante en cuanto a empatía, me gusta mucho la cultura, principios y valores que tienen”, añadió otro usuario de Instagram.