Estados Unidos e Israel destruyen edificio en el que se reunía la Asamblea de Expertos para elegir al sucesor del ayatolá Ali Jameneí

El edificio de la Asamblea de Expertos de Irán en Qom, al sur de Teherán, fue destruido en un ataque aéreo mientras sus miembros se encontraban reunidos para elegir al líder supremo que sucederá al ayatolá Alí Jamenei.

Cazas de Israel y Estados Unidos bombardearon este martes el centro de Teherán y los iraníes intensificaron sus ataques a instalaciones petroleras e intereses de EE. UU. en el Golfo.

El número de muertos en esta guerra desencadenada el sábado por los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán subió a más de 780 en territorio iraní, según la Media Luna Roja local.

Israel anunció haber llevado a cabo ataques aéreos contra las oficinas del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en Teherán y contra instalaciones de producción de misiles balísticos en todo el país.

Entretanto, la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue blanco de dos drones iraníes que provocaron un incendio, obligándola a cerrar sus puertas, como ya hizo la legación diplomática en Kuwait.

Irán advirtió a las potencias europeas que se mantengan al margen de la contienda después de que Alemania, Francia y el Reino Unido se mostraran dispuestos a emprender "acciones defensivas" para destruir las capacidades militares iraníes.

"Sería un acto de guerra", declaró el Ministerio iraní de Relaciones Exteriores.

Los drones iraníes también alcanzaron centros de datos de Amazon en Baréin y en Emiratos Árabes Unidos. Catar afirma haber frustrado los ataques contra el aeropuerto internacional Hamad.

En Líbano prosiguen los ataques de Israel en respuesta a los disparos del movimiento Hezbolá, respaldado por Irán, que dijo haber apuntado a tres bases militares en suelo israelí.

Según la unidad de gestión de desastres del gobierno libanés, más de 58.000 personas fueron desplazadas por los ataques.

"Estamos decididos a eliminar la amenaza que representa Hezbolá y no nos detendremos hasta que esta organización sea desarmada", declaró este martes el jefe del Estado Mayor israelí, el teniente general Eyal Zamir.

Según el ejército, sus fuerzas interceptaron y destruyeron "varios proyectiles que cruzaron desde Líbano a territorio israelí" este martes.

El sábado, al comienzo de la operación, Trump llamó a los iraníes a sublevarse para derrocar la república islámica en el poder desde 1979.

Pero este martes pidió a los manifestantes que esperen a que la situación se haya estabilizado.

El mandatario dijo además que los bombardeos habían matado a quienes Washington consideraba posibles sucesores de Jamenei, y que otro ataque "importante" había golpeado una reunión para elegir al nuevo liderazgo.