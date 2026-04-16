Trump le envía nuevo mensaje al papa: "Es importante que lo entienda, Irán no puede tener armas nucleares"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse al papa León XIV en unas recientes declaraciones ante periodistas. Aseguró que es “importante” que el sumo pontífice entienda que el régimen iraní asesinó a más “de 42 mil personas”

"El papa tiene que entender que Irán ha matado a más de 42.000 personas en los últimos meses", dijo el presidente.

"Eran manifestantes totalmente desarmados. El papa tiene que entender eso. Este es el mundo real, es un mundo desagradable”, aseveró.

Además, como lo ha indicado en declaraciones pasadas, aseveró que el régimen de Irán “no puede tener armas nucleares”.

En los últimos días, el presidente de Estados Unidos y el pontífice nacido en ese país se han enfrentado. Trump ha criticado duramente al líder de los 1.400 millones de católicos del mundo por su postura en varios temas, desde Irán hasta la inmigración.

Mientras tanto, el papa León ha dicho que tiene el "deber moral" de expresar su oposición a la guerra y calificó de "inaceptable" la amenaza de Trump de atacar a la civilización iraní.

Trump, que en los últimos días calificó al papa como "débil" y "equivocado”, negó que estuviera "peleando" con el pontífice y dijo que no tenía "nada en contra" de él.