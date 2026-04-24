"Trae los aviones más avanzados": coronel (r) explica impacto de que por primera vez en 23 años EE. UU. tenga tres portaviones en Oriente Medio

Estados Unidos ha desplegado tres portaaviones simultáneamente en Oriente Medio por primera vez desde la intervención en Irak en 2003, en una demostración de fuerza sin precedentes dirigida a presionar al régimen de Irán durante las negociaciones de un posible acuerdo.

El USS George H.W. Bush se unió recientemente al USS Abraham Lincoln, mientras el USS Gerald Ford podría sumarse próximamente, conformando así una flota con más de 200 aeronaves, 15.000 efectivos y 34 embarcaciones.

Según detalló en La Tarde de NTN24, Octavio Pérez, coronel retirado de la Armada de Estados Unidos, las pérdidas para Irán son enormes.

El despliegue militar coincide con un momento crítico en las relaciones entre Washington y Teherán.

Tras 14 días de cese al fuego, el vicepresidente Vance y el consejero Jared Kushner viajarán a Islamabad para reunirse con Abbas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Irán, en conversaciones que ambas partes han evitado confirmar públicamente.

Cada grupo de portaviones incluye cuatro o cinco acorazados y dos submarinos de ataque, además de capacidad para misiles crucero.

El USS George H.W. Bush y el USS Abraham Lincoln portan cazas F-35, los aviones más avanzados de la flota estadounidense, que duplican la capacidad de combate aéreo en la región.

El Gerald Ford, desplegado desde hace casi un año cuando normalmente estas misiones duran siete meses, podría ser relevado próximamente.

El bloqueo naval impuesto por Estados Unidos ha generado graves consecuencias económicas para Irán. Según Pérez, cada día sin entrada o salida de petroleros representa una pérdida de 150 millones de dólares para Teherán, que exportaba 1.3 millones de barriles diarios. “Cada día que no entre o salga un tanquero a un puerto iraní, pierde 150 millones de dólares”, expresó.

VEA TAMBIÉN Así son las operaciones de vuelo en el día y en la noche a bordo del portaaviones más grande del mundo o

"Hay más de 2.5 millones de iraníes sin trabajo en este momento", señaló el coronel. A su vez, insistió en que la industria automotriz y de armamento están "totalmente destruidas" por falta de suministros.

En ese sentido, señaló que el “operativo de Venezuela nos puso en las manos 1,2 millones de barriles y por eso es que nosotros pagamos 3,99 el galón de gasolina”. “A ellos (Irán) no les conviene que esto siga estirándose”, subrayó.

"Todo el mundo está afectado. Esto tiene que hacer metástasis en menos de un mes o dos", concluyó Pérez.