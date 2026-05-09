La NASA aterriza en Latinoamérica para evento sobre el futuro del espacio y el papel que tendrá la región

La NASA tiene asombrosos planes para el miércoles 13 y jueves 14 de mayo en el Perú, ya que albergará el Taller de los Acuerdos Artemis 2026, evento internacional que será liderado por la agencia espacial.

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Este evento reunirá a representantes y especialistas en cooperación espacial para hablar sobre fututo del espacio y el papel estratégico de América Latina.

De acuerdo con la agencia estatal Andina, la designación de Perú como anfitrión del importante foro internacional responde al reconocimiento de su uso pacífico del espacio y el fuerte fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas.

Andina, además resaltó el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas en el ámbito aeroespacial, el desarrollo de una comunidad científica activa y la consolidación de proyectos en observación terrestre en innovación tecnológica de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida).

Frente al reconocimiento, Conida, dijo que la elección sobre su nación corresponde al impulso de cooperación internacional en materia espacial.

Destacó que “la ubicación geográfica de Perú en América del Sur fue una de las razones determinantes para su elección”, en referencia de la importancia de la integración regional en ámbitos científicos y espaciales.

“Promover el diálogo sobre el uso responsable del espacio, ampliar la participación de los países latinoamericanos y fortalecer la cooperación internacional en exploración espacial”, explicó Andina sobre el Taller de los Acuerdos Artemis en la entidad peruana.

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El evento tendrá la presencia de delegaciones extranjeras, expertos, autoridades y representantes de organismo internacionales.

Finalmente, en ese contexto, Perú se ostenta como una zona diplomática regional para impulsar la participación de países de América Latina en los acuerdos de Artemis, iniciativa promovida por la NASA y orientada a explorar los rincones más lejanos del espacio.