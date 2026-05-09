NTN24
Sábado, 09 de mayo de 2026
Sábado, 09 de mayo de 2026
América Latina

La NASA aterriza en Latinoamérica para evento sobre el futuro del espacio y el papel que tendrá la región

mayo 9, 2026
Por: Redacción NTN24
NASA en Latinoamérica | Foto EFE
NASA en Latinoamérica | Foto EFE
El evento tendrá la presencia de delegaciones extranjeras, expertos, autoridades y representantes de organismo internacionales.

La NASA tiene asombrosos planes para el miércoles 13 y jueves 14 de mayo en el Perú, ya que albergará el Taller de los Acuerdos Artemis 2026, evento internacional que será liderado por la agencia espacial.

o

Este evento reunirá a representantes y especialistas en cooperación espacial para hablar sobre fututo del espacio y el papel estratégico de América Latina.

De acuerdo con la agencia estatal Andina, la designación de Perú como anfitrión del importante foro internacional responde al reconocimiento de su uso pacífico del espacio y el fuerte fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas.

Andina, además resaltó el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas en el ámbito aeroespacial, el desarrollo de una comunidad científica activa y la consolidación de proyectos en observación terrestre en innovación tecnológica de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida).

Frente al reconocimiento, Conida, dijo que la elección sobre su nación corresponde al impulso de cooperación internacional en materia espacial.

Destacó que “la ubicación geográfica de Perú en América del Sur fue una de las razones determinantes para su elección”, en referencia de la importancia de la integración regional en ámbitos científicos y espaciales.

“Promover el diálogo sobre el uso responsable del espacio, ampliar la participación de los países latinoamericanos y fortalecer la cooperación internacional en exploración espacial”, explicó Andina sobre el Taller de los Acuerdos Artemis en la entidad peruana.

o

El evento tendrá la presencia de delegaciones extranjeras, expertos, autoridades y representantes de organismo internacionales.

Finalmente, en ese contexto, Perú se ostenta como una zona diplomática regional para impulsar la participación de países de América Latina en los acuerdos de Artemis, iniciativa promovida por la NASA y orientada a explorar los rincones más lejanos del espacio.

Temas relacionados:

América Latina

Perú

Espacio

Evento

Artemis

Luna

Universo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Foro Penal pide investigación "exhaustiva" con organismos internacionales tras muerte de Víctor Quero y alerta sobre más casos de presos políticos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Este caso es la demostración de cómo se ha tratado a los presos políticos en Venezuela”: Director de la ONG Foro Penal sobre caso de Víctor Hugo Quero

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Indignante: guerrilla del ELN "condena" a cuatro funcionarios colombianos secuestrados hasta 60 meses de "prisión revolucionaria"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

María Fernanda Cabal revela en exclusiva a NTN24 que la CIA puso micrófonos en la habitación de Nicolás Maduro meses antes de la captura

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Todos tenemos un rol para construir la resiliencia”: estudiantes combaten la erosión costera en Nueva York

Ver más

Videos

Ver más
Abogado de la familia de Víctor Quero advierte sobre posibles actos de tortura y exige una investigación internacional - EFE
Venezuela

Abogado de la familia de Víctor Quero advierte sobre posibles actos de tortura y exige una investigación internacional

Bandera de Irán / Vladimir Putin, presidente de Rusia - Fotos: X / EFE
Régimen de Irán

Rusia planea suministrar a Irán drones avanzados para atacar tropas de EE. UU. y aliados en Oriente Medio, según The Economist

Donald Trump - Foto AFP/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP/ Marcha en Venezuela - Foto EFE
Protestas en Venezuela

¿Cuál es la película que le muestran a Donald Trump sobre Venezuela? No "están bailando en las calles", están protestando contra el régimen de Delcy Rodríguez

Paciente porta un tapabocas mientras una enfermera le mide la saturación - Foto de referencia: Pexels
hantavirus

Experto responde si el mundo puede estar tranquilo tras brote de hantavirus en un crucero que dejó imágenes no vistas desde el covid-19

Perkins Rocha, abogado de Vente Venezuela perseguido por el régimen - Foto: EFE
Perkins Rocha

"Tengo miedo por haber pasado 535 días en el peor sitio en donde puede estar un ser humano": Perkins Rocha en entrevista a NTN24 desde prisión domiciliaria

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Jeff Bezos/ Elon Musk - Fotos EFE
Luna

Tras reciente éxito de Artemis, módulos de aterrizaje lunar de SpaceX de Musk y de Blue Origin de Bezos están en el punto de mira de la NASA

Asisten a los tripulantes de la cápsula Orión de la misión Artemis II que amerizó con éxito en el océano Pacífico - Foto: NASA
Artemis II

Así fue el momento del rescate de los cuatro astronautas de la misión Artemis II en el océano Pacífico

Marte | Foto Canva
Marte

El hallazgo de un hongo desafía a la NASA y plantea riesgos para futuras misiones a Marte

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Tres horas y cero acuerdos, aplastante fracaso de Lula en Washington

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La utopía de la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Miguel Díaz-Canel, jefe del régimen cubano, junto a sus colaboradores - Foto: EFE
Dictadura en Cuba

Díaz-Canel acorralado: el régimen de Cuba aprueba estatus migratorio específico para que su diáspora invierta en la isla

Celebración en París (AFP)
PSG

Noche violenta en París tras paso del PSG a la final de Champions: 127 detenidos y decenas de heridos

Linda Caicedo, jugadora de la selección Colombia femenina, y Deyna Castellanos, jugadora de Venezuela - Fotos: EFE
Copa Mundial Femenina

Colombia ante Venezuela, el duelo más atractivo de la reanudación de la Liga de Naciones femenina que dará dos cupos directos al Mundial

El portaaviones francés Charles de Gaulle - AFP
Medio Oriente

"Estamos listos para garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz": así se vio el paso de poderoso portaviones francés por el canal del Suez

Jeff Bezos/ Elon Musk - Fotos EFE
Luna

Tras reciente éxito de Artemis, módulos de aterrizaje lunar de SpaceX de Musk y de Blue Origin de Bezos están en el punto de mira de la NASA

Cuba | Foto Canva
América Latina

El turismo en este país latinoamericano se desploma en el primer trimestre por la crisis energética

Katie James, cantante colombiana.
Música

La hija de europeos que canta bambuco: Katie James narra su historia y cómo se convirtió en referente de la música colombiana

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre