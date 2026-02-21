Estados Unidos estaría exigiendo a Delcy Rodríguez la entrega del hijo y el hijastro de Maduro y otros siete funcionarios más del régimen venezolano

En medio de la presión de Estados Unidos sobre el régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, en las últimas horas se conoció un pedido especial de la administración de Donald Trump a la nueva cabeza de la dictadura, Delcy Rodríguez.

El diario ABC de España reveló este sábado que desde Washington estarían exigiendo a Delcy Rodríguez permitir pesquisas contra nueve funcionarios del régimen venezolano, entre ellos, el hijo y el hijastro de Nicolás Maduro.

Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Maduro, está incluido en un expediente penal en Estados Unidos como parte del núcleo duro del régimen en relación al tráfico de narcóticos y armas.

En ese mismo sentido, Estados Unidos estaría detrás de Walter Jacob Gavidia Flores, hijastro mayor de Maduro y quien fue sancionado por el Tesoro por su supuesta participación en comisiones de contratos públicos.

Según reveló el diario español, las nueve personas a quienes Estados Unidos tiene en la mira estarían relacionadas con delitos como corrupción, blanqueo de capitales y narcotráfico.

Incluso, las capturas de Alex Saab y Raúl Gorrín días atrás estarían relacionadas con la solicitud de Washington de indagar sobre ellos y otros funcionarios más, no solamente con testimonios e interrogatorios, sino también con documentación y pruebas de trazabilidad sobre ciertos casos de corrupción.

A su vez, Estados Unidos habría presionado al régimen venezolano para que desde Washington se pueda verificar el avance en la recolección de testimonios y pesquisas que evidencien la trama corrupta de la dictadura.

No obstante, hay una tercera fase que podría trabar las intenciones de la administración Trump en Venezuela. Se trata de la ley que impide extraditar venezolanos a Estados Unidos, por lo que se estaría intentando realizar capturas y posteriores traslados a territorio norteamericano, pero sin utilizar el término “extradición”, lo cual podría generar grietas internas en el régimen y socavar la colaboración de Delcy Rodríguez.

De acuerdo a lo señalado por el diario español, Alex Saab sería una de las piezas más importantes porque sería el agente que sabe dónde está el dinero y cómo era utilizado por el régimen. De allí, que Delcy Rodríguez lo haya apartado de su cargo como ministro de Industrias y Producción Nacional días después de la caída de Maduro.

La lista la completan Tareck El Aissami y Samark López Bello, quienes fueron detenidos por el mismo régimen en 2024 por presunta corrupción petrolera, y Pedro Luis Martín-Olivares, quien fungió como exresponsable de inteligencia económica y sobre quien recae una investigación y recompensa por parte de Estados Unidos.