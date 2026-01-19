Expertos analizan por qué la reunión entre María Corina Machado y Trump es trascendental para la transición en Venezuela

La líder de la democracia en Venezuela y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se reunió la semana pasada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington.

Durante alrededor de dos horas, ambos conversaron sobre la situación actual en Venezuela, días después del operativo militar estadounidense en Caracas que resultó en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron llevados a enfrentar varios cargos ante la justicia estadounidense.

VEA TAMBIÉN “Tengo información de muertes rusas y muertes iraníes”: general del Ejército de Venezuela en retiro sobre el operativo de captura de Maduro o

Rafael de la Cruz, director de la oficina de María Corina Machado y del presidente electo Edmundo González en Washington; María Isabel Puerta, profesora de ciencia política e integrante de la Red de Politólogas, y Benigno Alarcón, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y fundador del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, analizaron en Ángulo de NTN24 por qué esa reunión es trascendental para una transición en Venezuela.

"Lo que está pasando es algo muy sencillo: los Estados Unidos tomaron la decisión de extraer a un criminal y obligar al régimen, en cabeza de Delcy Rodríguez, a cometer suicidio, a desmantelar el aparato represivo y a empezar los primeros pasos para el desmantelamiento más general del régimen", expuso de la Cruz.

El analista aseguró que se trata entonces de una opción que tomó el Gobierno Trump para buscar "estabilidad y el desmontaje del régimen" en una agenda de la que hizo parte el encuentro entre la Nobel de la Paz y el mandatario republicano.

"La reunión que tuvo María Corina con Trump lo que hace es reafirmar claramente el liderazgo indiscutible de María Corina en términos de la restauración de la democracia. Ella es la cabeza del gran movimiento democrático nacional y eso se reconoce aquí en los Estados Unidos y se reconoce en todo el mundo democrático sin ningún tipo de duda", puntualizó Rafael.

Puerta, por su parte, considera que la salida de Machado para recibir el Nobel de la Paz luego de haber estado más de 18 meses en la clandestinidad en Venezuela y su reunión con Trump constituyen "una oportunidad de presentarse como la líder de la oposición democrática en Venezuela" y recuperar su perfil en el escenario internacional.

"Estas reuniones importantes reafirman la legitimidad de su liderazgo, que ha sido cuestionado, entre otros, por el propio presidente de Estados Unidos. Entonces es importante que ella asuma esa posición y no solamente le dé garantías al pueblo venezolano de que ella sigue comprometida en esta lucha, sino también es un mensaje para quienes dudan de su bien ganado liderazgo", agregó Puerta.

Para Alarcón, la reunión tiene "total trascendencia" en momentos en los que había incertidumbre en Venezuela luego de la captura de Maduro y la postura de la administración Trump sobre buscar la democracia en Venezuela. "En estas situaciones tenemos que ver más los hechos que lo que se dice", acotó.

Se trata además de un escenario de transición que Alarcón calificó como "inédito", pues dijo no conocer un proceso donde quienes ocupan el gobierno son obligados a "desmontar el sistema, desde adentro, que lo sostuvo por muchísimos años". "Anticipar los resultados siempre es difícil, pero también tenemos que estar muy pendientes del timing de esto", indicó Alarcón.