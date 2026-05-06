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Miércoles, 06 de mayo de 2026
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hantavirus

Según la Organización Mundial de la Salud, el primer contagio de hantavirus en crucero no pudo haber sido a bordo o en escala

mayo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Científico del Instituto Malbrán manipulando contenedores utilizados para diagnosticar el hantavirus de los Andes - Foto: AFP
Científico del Instituto Malbrán manipulando contenedores utilizados para diagnosticar el hantavirus de los Andes - Foto: AFP
Entre los daños más severos, esta enfermedad puede causar el síndrome pulmonar (grave) o fiebre hemorrágica con síndrome renal.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el primer contagio de hantavirus en crucero no pudo haberse producido a bordo ni durante una escala, ya que el tiempo de incubación indica un contagio previo a la partida de Argentina en abril.

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De acuerdo con la instancia sanitaria, el buque salió de Ushuaia, sur de Argentina, el 1 de abril para un crucero por el Atlántico hasta Cabo Verde, demarcación al que llegó el domingo con unas 150 personas entre pasajeros y tripulantes.

En esa línea, la OMS determinó que el primer contagio debió haberse producido antes de que comenzara el crucero.

De ocho casos confirmados y sospechosos de hantavirus, un pasajero neerlandés de 70 años fue el primero en enfermar.

Según se dio a conocer, este comenzó a presentar síntomas como fiebre, cefalea y diarrea leve el 6 de abril, y desarrolló dificultad respiratoria el 11 de abril. Ese mismo día, el adulto mayor falleció.

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Profesionales de la salud explican que el hantavirus es una enfermedad viral grave, a menudo mortal, transmitida a humanos principalmente por roedores silvestres a través de la inhalación de partículas de sus heces, orina o saliva.

Entre los daños más severos, esta enfermedad puede causar el síndrome pulmonar (grave) o fiebre hemorrágica con síndrome renal.

Se contagia mayormente al respirar aire contaminado en lugares cerrados, o al tocar superficies contaminadas.

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Rara vez, agregan los especialistas, se transmite de persona a persona, excepto por la cepa Andes en Sudamérica.

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