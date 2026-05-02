“Por supuesto que partiendo de un nuevo Consejo Nacional Electoral que cumpla la constitución”: María Corina Machado sobre cuándo tendrían que llevarse a cabo elecciones en Venezuela

La líder de las fuerzas democráticas de Venezuela, María Corina Machado, asistió a la gala de premios de la Orquesta de las Américas en Washington D.C., donde reiteró su llamado a celebrar elecciones lo antes posible con un Consejo Nacional Electoral renovado que respete la Constitución venezolana.

En entrevista exclusiva con NTN24, Machado insistió en que el desmontaje de la estructura represiva del régimen es fundamental para consolidar el cambio democrático en el país.

Durante su intervención, Machado destacó que "el desmontaje de la estructura represiva es fundamental" y señaló que aún no se han cumplido los objetivos prioritarios establecidos por el gobierno de Estados Unidos.

Entre estos pendientes mencionó "la liberación de todos los presos políticos", indicando que quedan aún 500 detenidos, así como el desmontaje de los centros de tortura y la garantía de libertad de expresión.

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Respecto al calendario electoral, Machado afirmó que las elecciones deben realizarse "lo antes posible", pero cumpliendo condiciones que garanticen confianza a todos los sectores.

“Por supuesto que, partiendo de un nuevo Consejo Nacional Electoral, que cumpla con lo que dice la Constitución venezolana claramente, que no deben ser personas afiliadas a ninguna parcialidad política, partido político, personas que tengan unas condiciones de honorabilidad, de credibilidad, que nos den confianza a todos”, mencionó la líder por la democracia.

La líder democrática también mencionó la necesidad de "hacer una depuración del registro electoral" y permitir que millones de venezolanos tanto dentro como fuera del país puedan inscribirse o actualizar sus datos.

Destacó que debe haber "un proceso de observación continua por parte de instituciones especialistas en la materia electoral internacionales".

Consultada sobre su regreso a Venezuela, Machado respondió: "Muy pronto regresaré a Venezuela", sin mencionar una fecha específica.