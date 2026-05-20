El Comando Sur de Estados Unidos difunde imagen de llegada de poderoso portaviones al Caribe en medio de presión a Cuba

El Comando Sur de Estados Unidos difundió este miércoles, cuando se formalizaba una acusación contra el dictador cubano Raúl Castro, un video con imágenes de la llegada del poderoso portaviones USS Nimitz al mar Caribe.

La ubicación exacta del portaviones no fue publicada, pero se da en un momento de máximo presión ejercida desde la administración Trump sobre el régimen instalado en Cuba desde hace 67 años.

VEA TAMBIÉN "Puede haber intervención quirúrgica para extraer a Raúl Castro": fuerte advertencia de exembajador sobre Cuba o

“¡Bienvenidos al Caribe, Grupo de Ataque de Portaaviones Nimitz!”, escribió el Comando en su publicación en X junto al video.

El Comando además mencionó que el “USS Nimitz ha demostrado su destreza en combate en todo el mundo, asegurando la estabilidad y defendiendo la democracia desde el Estrecho de Taiwán hasta el Golfo Arábigo”.

El dictador cubano Raúl Castro, cabe resaltar, fue acusado formalmente en Estados Unidos este miércoles 20 de mayo, una medida que representa una intensificación de la campaña de presión de Washington sobre el régimen comunista.

Los cargos contra el dictador cubano de 94 años se basan en su participación directa en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, hecho en el que murieron cuatro ciudadanos estadounidenses.

Aunque tanto Raúl como su hermano Fidel Castro, quien entonces encabezaba el régimen, asumieron públicamente la responsabilidad del derribo de las aeronaves en aguas internacionales, nunca fueron procesados judicialmente.

Los cargos presentados contra Castro incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos adicionales por asesinato y dos cargos más de destrucción de aeronaves.

Además del dictador cubano, otras cinco personas figuran también como acusadas en esta causa judicial que intensifica la campaña de máxima presión del presidente Donald Trump contra el régimen de La Habana.