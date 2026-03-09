Casa Blanca asegura que nueva reunión Trump - Machado se dio por "cortesía y a petición" de la líder democrática venezolana

Un funcionario de la Casa Blanca dijo a NTN24 que la última reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder democrática venezolana y Nobel de Paz, María Corina Machado, el viernes pasado se dio por “cortesía y a petición” de ella.

“Como ha declarado el presidente Trump, Delcy Rodríguez está haciendo un excelente trabajo. La relación con Venezuela es profesional y productiva. El presidente Trump se reunió con la señora Machado como cortesía y a petición suya”, explicó la fuente.

El equipo de trabajo de Machado había informado que “se trató de una reunión privada y extensa de trabajo donde se discutieron los próximos pasos para avanzar a la transición en Venezuela”.

Además, aseguró que el contenido de la misma “es confidencial y solo lo manejan quienes estuvieron allí presentes”.

Algunos medios de comunicación reportaron que en el encuentro estuvieron presentes, además, el secretario de Estado, Marco Rubio, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

El medio de comunicación Bloomberg reseñó que desde la administración Trump le hicieron un llamado a la premio Nobel de Paz a tener paciencia mientras se trabaja por la estabilización de Venezuela.

Finalmente, el medio colombiano Caracol Radio reveló que Machado fue citada nuevamente en la Casa Blanca dentro de dos o tres semanas para seguir tratando temas relacionados con su país.

Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta del régimen, asumió el poder tras la operación militar del 3 de enero en donde capturaron a Nicolás Maduro.

Actualmente, Rodríguez gobierna bajo presión de Estados Unidos, al que cedió el control del petróleo y avanza en la mejora de relaciones diplomáticas.

Recientemente, el presidente Trump dijo en la cumbre "Escudo de las Américas" que ha reconocido como gobierno al régimen de Rodríguez.