"Los jugadores le hicieron la cama a Gallardo": hinchada de River Plate sale en defensa de su extécnico

El pasado jueves 26 de febrero Marcelo Gallardo dirigió su último partido como entrenador de River Plate en una noche marcada por el contraste entre la ovación al técnico y el fuerte reproche a los futbolistas.

El cuadro platense se impuso 3-1 ante Banfield en el Estadio Monumental por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026.

Los goles del "Millonario" fueron convertidos por el "Chino" Martínez Quarta, Sebastián Driussi y el juvenil Joaquín Freitas, quien anotó su primer gol como profesional.

Tras la intensa jornada, en redes sociales, miles de hinchas de River Plate dejaron saber su opinión respecto a la salida de su ex DT.

Desde la molestia, los fanáticos de River escribieron en varias plataformas digitales distintas afirmaciones por un lado contra los jugadores, y por otro, enaltece la figura del apodado ‘muñeco’.

“Solo uno dio la cara, manga de cago#$%... Ahora en la despedida si jugaron a algo, no ponen huevos, viejo, que mal que estamos, yo rebanco a Gallardo”, dijo un internauta en la red social Instagram.

“Queda comprobado que a Gallardo le hicieron la cama, el vestuario está roto, siempre estaré de lado de Marcelo porque se fue y puso al club por delante de él, como tiene que ser”, manifestó otro internauta, también en Instagram.

“Como lloré en el estadio, todos pidiéndole a Marcelo Gallardo que reconsiderara su decisión, se vio desde hace mucho que estos jugadores le hicieron la cama, los pibes son quienes tienen que jugar, de resto, la mitad del equipo se tiene que ir”, agregó otro usuario de Instagram.

Fue el pasado lunes que Gallardo, uno de los entrenadores más laureados en la historia de River Plate, confirmó su dimisión.

Ídolo también en su época como jugador, ‘el muñeco’ mencionó a través de las redes sociales del club: "Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos, yo solo tengo palabras de agradecimiento para este club, este enorme club".

En esta segunda etapa al mando del conjunto de la banda roja, Gallardo no logró revertir el bajo rendimiento mostrado durante 2025, temporada que cerró sin títulos.