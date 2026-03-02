NTN24
Ataque al régimen de Irán

La Unión Europea llama a un “Irán más libre” tras la muerte de Alí Jamenei

marzo 2, 2026
Por: Redacción NTN24
La UE destacó que “ahora hay un camino abierto hacia un Irán diferente”.

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, se pronunció posteriormente a la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán y la calificó como “un momento decisivo” para el país iraní.

Después de que se confirmara el suceso del líder del régimen iraní, Kallas escribió en su red social X que “la muerte de Alí Jamenei es un momento decisivo en la historia de Irán. Lo que vendrá después es incierto”.

“Ahora hay un camino abierto hacia un Irán diferente, uno que su gente pueda moldear con mayor libertad”, añadió.

Asimismo, aseguró que está en contacto con los “socios, incluidos aquellos en la región que sufren las consecuencias de las acciones militares de Irán, para encontrar medidas prácticas que permiten reducir la tensión”.

Junto a su mensaje, adjunto un comunicado de la UE, y en él se lee que “la Unión Europea ha adoptado amplias sanciones en respuesta a las acciones de las autoridades iraníes, ya sea por su brutal represión y las violaciones de los derechos humanos contra el pueblo iraní”.

Además, señaló que en múltiples ocasiones la organización instó “constantemente a Irán a que ponga fin a su programa nuclear, frene su programa de misiles balísticos” y se “abstenga de realizar actividades desestabilizadoras en la región y en Europa”.

Oriente Medio corre un grave riesgo de perder en una guerra prolongada”, aseveró.

Adicionalmente, el documento advirtió que “la UE y sus Estados miembros están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos de la UE en la región”.

“La UE reitera su solidaridad con el pueblo iraní y apoya firmemente sus aspiraciones fundamentales a un futuro en el que se respeten plenamente sus derechos humanos universales y sus libertades fundamentales”, concluyó la UE en su comunicado.

