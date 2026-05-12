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Martes, 12 de mayo de 2026
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Gustavo Petro

Petro se pronunció sobre foto que publicó Trump con Venezuela como estado 51 de EE. UU.; habla de traición a Simón Bolívar

mayo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia
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Trump afirmó a la cadena que está “considerando seriamente” convertir a Venezuela “en el estado 51 de Estados Unidos”.

Este martes, apenas horas después de la controvertida frase del presidente Donald Trump en la que insinuó que consideraría convertir a Venezuela en un nuevo estado de Estados Unidos.

El lunes, el mandatario afirmó durante una declaración vía telefónica a la cadena Fox News que está considerando adherir a Venezuela al territorio de su país.

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Trump afirmó a la cadena que está “considerando seriamente” convertir a Venezuela “en el estado 51 de Estados Unidos”.

Tras esto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó y se mostró en contra de la publicación de su homólogo de Estados Unidos.

"Este trino oficial de la Casa Blanca es una idea completamente contraria a la de Simón Bolívar", dijo.

Y añadió "Esta nueva idea en el gobierno de los EEUU no se puede hacer sin la voluntad del pueblo de Venezuela al que habría que pedirle la traición a su hijo: Simón Bolívar, el fundador de la Gran Colombia y de la libertad de Venezuela".

Delcy Rodríguez, jefe del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro, se pronunció frente a las declaraciones de Trump en medio de su desplazamiento a la Corte Internacional de Justicia que Venezuela.

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Rodríguez, encargada de la dictadura, afirmó desde La Haya que Venezuela "jamás" ha considerado ser el estado 51 de Estados Unidos como lo ha sugerido el mandatario norteamericano.

Rodríguez fue consultada por una periodista de la cadena oficialista Telesur a su salida de una audiencia en la Corte Internacional por un centenario diferendo territorial con Guyana.

¿"Qué dice de las recientes declaraciones del presidente Donald Trump que está considerando hacer de Venezuela el estado 51?", le preguntó la periodista.

"Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia, amamos a nuestros héroes y heroínas de la independencia", respondió Rodríguez.

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