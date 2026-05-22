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Álex Saab

Reportan que el régimen de Venezuela habría deportado a Italia a Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, junto a sus hijos

mayo 22, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Alex Saab y Camilla Fabri - Foto AFP
Alex Saab y Camilla Fabri - Foto AFP
La información fue compartida en X por Ricardo Ospina, director de servicios informativos de Blu Radio.

El régimen de Venezuela habría deportado a Italia a Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, junto a sus hijos, según indicó la cadena colombiana Blu Radio este viernes.

"Atención: Camilla Fabri, esposa de Alex Saab y todos los hijos del barranquillero detenido en Miami, fueron sacados de Venezuela con rumbo a Italia", publicó en su cuenta de X Ricardo Ospina, director de servicios informativos de Blu Radio, citando a dicho medio.

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Fabri, ciudadana italiana de 31 años, hizo parte de la campaña impulsada por el régimen venezolano que buscaba la liberación de Saab tras su captura en Cabo Verde y su detención en Miami.

La información fue publicada seis días después de que el régimen venezolano anunciara la deportación de Alex Saab a Estados Unidos, al asegurar que este "se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos".

Saab, señalado testaferro y principal operador financiero de Nicolás Maduro, compareció el lunes ante una Corte Federal de Miami, a la que llegó esposado, encadenado y vistiendo el uniforme de prisión.

La jueza del caso le leyó un cargo de lavado de dinero vinculado a un esquema de sobornos masivos para el control del programa estatal de alimentos CLAP en Venezuela.

Se trata de un expediente que estaba sellado y es totalmente distinto a los cargos por los que el expresidente Joe Biden lo indultó en 2023.

La próxima audiencia judicial de Alex Saab, deportado por el régimen de Venezuela el sábado, está prevista para el próximo 24 de junio.

En esa nueva cita se definirá si Saab tendrá o no la posibilidad de contar con el recurso legal para salir de prisión bajo fianza. Saab, cabe resaltar, permanecerá detenido hasta entonces.

Por su parte, Diosdado Cabello, ministro del Interior del régimen aseguró luego de la deportación que Saab no es venezolano y que operaba en el país con una cédula falsa, una afirmación con la que intentó justificar la operación.

"No hay ningún expediente en el Saime que justifique que esa persona sea venezolana, por eso es que nosotros tomamos la decisión de deportarlo de Venezuela. No es un ciudadano venezolano, es un ciudadano extranjero", sostuvo Cabello en medio de un pronunciamiento público el lunes.

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Sin embargo, las declaraciones de Cabello contrastan con la posición que durante años sostuvo el propio régimen sobre Saab, quien no solo firmó millonarios contratos con el estado, sino que además fue designado ministro de Industrias, director del Centro Nacional de Inversiones y presentado oficialmente como diplomático venezolano tras su detención en Cabo Verde a solicitud de Estados Unidos.

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