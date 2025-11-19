NTN24
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Donald Trump

Casa Blanca defiende a Trump tras polémico momento en el que llamó "cerdita" a una periodista: “si uno busca pelea, la encuentra”

noviembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
El hecho ocurrió cuando una periodista de la agencia Bloomberg le preguntó a Trump por qué no quería publicar los archivos sobre la investigación del delincuente sexual Jeffrey Epstein, "si no había nada incriminatorio" en ellos.

La Casa Blanca defendió este miércoles que el presidente Donald Trump le dijera "cerdita" a una periodista que le hizo una pregunta sobre el caso Epstein, un episodio que suscitó indignación.

El incidente ocurrió durante un intercambio con la prensa a bordo del avión presidencial: la periodista de la agencia Bloomberg Catherine Lucey le preguntó a Trump por qué no quería publicar los archivos sobre la investigación del delincuente sexual Jeffrey Epstein, "si no había nada incriminatorio" en ellos.

"Cállate. Cállate, cerdita", le respondió Trump. El video tardó hasta este martes en volverse viral en redes.

"Esta periodista se comportó de una manera inapropiada y poco profesional hacia sus colegas en el avión. Si uno busca pelea, la encuentra", dijo un funcionario de la Casa Blanca que habló bajo condición de anonimato.

El modo en que la periodista preguntó a Trump no tenía nada de inusual.

Cuando el presidente responde a las preguntas en su avión o en el Despacho Oval, los reporteros rivalizan por llamar su atención alzando la voz y, a veces, interrumpiéndose unos a otros.

Como de costumbre, Trump se acercó unos minutos a la cabina del Air Force One reservada a la prensa y le preguntaron sobre el caso Epstein, en el cual su gobierno se encuentra empantanado desde hace meses.

Visiblemente molesto, respondió que no sabía nada sobre los crímenes sexuales del financiero, a quien frecuentó durante muchos años y que se suicidó en prisión antes de su juicio.

Fue entonces cuando la periodista de Bloomberg intentó retomar la conversación con el presidente e hizo una pregunta sobre su negativa a publicar los documentos de la investigación.

Trump la interrumpió, la señaló con el dedo y le dijo: "Cállate. Cállate, cerdita".

El martes, Trump cargó contra otra periodista y amenazó con revocar la licencia de transmisión de la cadena ABC, después que la reportera Mary Bruce lo cuestionara sobre un posible conflicto de intereses por los negocios de su familia en Arabia Saudita, durante la visita a la Casa Blanca del príncipe heredero Mohamed bin Salmán.

"Sabe, no es la pregunta lo que me molesta. Es su actitud. Creo que usted es una terrible periodista", respondió Trump, furioso.

