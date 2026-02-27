Trump transporta imponente poderío militar a Medio Oriente: ¿es inevitable un conflicto con Irán?

Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en Medio Oriente con un despliegue naval sin precedentes que incluye el portaaviones USS Abraham Lincoln, equipado con aviones de combate F-35 y F-A-18, posicionado estratégicamente dentro del alcance de objetivos militares y nucleares iraníes.

La movilización militar ocurre en medio de crecientes tensiones por el programa nuclear de Teherán.

El grupo de ataque está acompañado por destructores USS Buckley y USS Roosevelt en el Mediterráneo Oriental, que proporcionan capacidad de ataque adicional y defensa antimisiles.

El USS Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo, arribó cerca de Haifa, Israel, reforzando la capacidad ofensiva estadounidense en la región.

Estados Unidos mantiene aproximadamente 40.000 personas entre militares y civiles desplegados en más de una docena de países de Medio Oriente, incluyendo Catar, Bahrein, Turquía, Irak, Siria y Emiratos Árabes. Estas bases albergan sistemas de defensa aérea, aviones de combate y buques de guerra.

En previsión de una posible escalada, Washington ordenó la evacuación voluntaria de dependientes militares de las bases regionales. Simultáneamente, más de 15 países, entre ellos Australia, Brasil, Canadá, China, Alemania, India, Reino Unido y Suecia, ordenaron el viernes abandonar Irán.

Carlos Alberto Patiño, profesor académico titular de la Universidad Nacional de Colombia y autor de "Las guerras que cambiaron al mundo", analizó la situación: "La impredecibilidad del presidente Donald Trump tiene un papel muy importante. Todo parece indicar que la diplomacia ha evitado llegar a algún acuerdo".

El académico señaló que Estados Unidos busca "fortalecer la posición de Israel en Medio Oriente" y potencialmente beneficiar al Partido Republicano de cara a las elecciones de mitad de término.

Sin embargo, advirtió: "Están descartados de mano una operación terrestre de invasión y no está claro que un ataque aéreo pueda llegar realmente a la caída del régimen político en Irán".

El punto central de las negociaciones fallidas es el programa nuclear iraní. Estados Unidos exige su desmonte total y la entrega del uranio enriquecido, peticiones que Teherán ha rechazado categóricamente.