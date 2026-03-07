NTN24
Sábado, 07 de marzo de 2026
Sábado, 07 de marzo de 2026
Colombianos en el exterior

Periodista colombiana fue retenida por agentes del ICE en Estados Unidos saliendo del gimnasio

marzo 7, 2026
Por: Redacción NTN24
La mujer fue sorprendida por ocho agentes del ICE y está en una prisión Alabama mientras se define su situación migratoria.

Desde Barranquilla, sigue la incertidumbre por la situación de la periodista colombiana Estefany Rodríguez, quien denunció que fue retenida por agentes del ICE en Estados Unidos. Este sábado se hará una audiencia para definir su estado en EE. UU.

A Estefany Rodríguez la sorprendieron 8 agentes del ICE cuando llegaba con su esposo al gimnasio en la capital de Tennessee.

o

“Estefany estaba con su esposo haciendo su rutina diaria, estaba en el gimnasio. Se presentaron ocho camionetas de ICE según me cuenta Alejandro y se dirigieron a ella”, señaló Juan Rodríguez, papá de la periodista.

Los funcionarios justificaron la detención con un presunto incumplimiento de las citas para regular su situación migratoria, versión que fue desmentida por la familia y los abogados de Estefany.

La detención de Estefany Rodríguez Flores, experiodista de Noticias RCN, fue rechazada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

o

“Desde la FLIP expresamos preocupación por este caso. Estamos en contacto con organizaciones internacionales y actores de defensa de la libertad de prensa para hacer seguimiento al proceso y promover que se garanticen sus derechos y su pronta liberación”, reza el comunicado.

Estefany fue llevada ante un juez que deberá revisar el procedimiento adelantado por los agentes de migración.

Temas relacionados:

Colombianos en el exterior

ICE

Detención

Crisis migratoria

Migrantes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así rinde homenaje el tirano Díaz-Canel al tirano abatido Alí Jamenei, mientras Trump advierte que la dictadura en Cuba “va a caer muy pronto”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué significa que EE. UU. y Venezuela restablezcan relaciones diplomáticas?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Qué gana EE. UU. y el régimen venezolano con la acreditación de diplomáticos? Brian Naranjo analiza nueva fase en las relaciones

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Ataque al régimen de Irán

Trump dice que enviar tropas terrestres a Irán sería "una pérdida de tiempo" porque el régimen "lo ha perdido todo"

Ataque de EE. UU. contra objetivos del régimen de Irán - Foto: Captura
Ataque al régimen de Irán

Casa Blanca publica video de ataque contra objetivos del régimen iraní y explica los cuatro pasos de la operación 'Furia Épica': "Estados Unidos ganará"

Foto: AFP
Cuba

¿Quién es la ‘Delcy Rodríguez de Cuba' que podría negociar con el gobierno de EE. UU.?

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Armamento de China fracasa 3 veces en un año en Pakistán, Venezuela e Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ryan Castro y J Balvin estrenarán nueva canción / FOTO: Captura de video
J Balvin

Hijo de J Balvin se roba las miradas en la muestra de la nueva canción del colombiano junto a Ryan Castro

Show de mediotiempo de Bad Bunny en el Super Bowl - Foto: EFE
Bad Bunny

Un venezolano también hizo parte del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Ataque al régimen de Irán

Trump dice que enviar tropas terrestres a Irán sería "una pérdida de tiempo" porque el régimen "lo ha perdido todo"

Ataque de EE. UU. contra objetivos del régimen de Irán - Foto: Captura
Ataque al régimen de Irán

Casa Blanca publica video de ataque contra objetivos del régimen iraní y explica los cuatro pasos de la operación 'Furia Épica': "Estados Unidos ganará"

Marte | Foto Canva
Marte

Estas son las impresionantes imágenes del cráter gigante en Marte que revela huellas de una antigua colisión

Neymar | Foto: EFE
Neymar

Neymar se hace viral tras ser captado simulando una falta en frente del árbitro en pleno partido: "debería ser tarjeta roja directa"

Foto: AFP
Cuba

¿Quién es la ‘Delcy Rodríguez de Cuba' que podría negociar con el gobierno de EE. UU.?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre