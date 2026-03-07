Periodista colombiana fue retenida por agentes del ICE en Estados Unidos saliendo del gimnasio

Desde Barranquilla, sigue la incertidumbre por la situación de la periodista colombiana Estefany Rodríguez, quien denunció que fue retenida por agentes del ICE en Estados Unidos. Este sábado se hará una audiencia para definir su estado en EE. UU.

A Estefany Rodríguez la sorprendieron 8 agentes del ICE cuando llegaba con su esposo al gimnasio en la capital de Tennessee.

“Estefany estaba con su esposo haciendo su rutina diaria, estaba en el gimnasio. Se presentaron ocho camionetas de ICE según me cuenta Alejandro y se dirigieron a ella”, señaló Juan Rodríguez, papá de la periodista.

Los funcionarios justificaron la detención con un presunto incumplimiento de las citas para regular su situación migratoria, versión que fue desmentida por la familia y los abogados de Estefany.

La detención de Estefany Rodríguez Flores, experiodista de Noticias RCN, fue rechazada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

“Desde la FLIP expresamos preocupación por este caso. Estamos en contacto con organizaciones internacionales y actores de defensa de la libertad de prensa para hacer seguimiento al proceso y promover que se garanticen sus derechos y su pronta liberación”, reza el comunicado.

Estefany fue llevada ante un juez que deberá revisar el procedimiento adelantado por los agentes de migración.