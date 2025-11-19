NTN24
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Estados Unidos

"Probablemente la CIA tiene muchos años operando en Venezuela": revela analista sobre supuesta propuesta de Nicolás Maduro a Donald Trump

noviembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El abogado venezolano Mariano de Alba se refirió en La Tarde de NTN24 a los posibles ataques del Pentágono contra unidades militares cercanas a Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría rechazado una oferta de Nicolás Maduro para entregar el poder en un período de dos años, alegando que dicho plazo era demasiado prolongado, según reveló un artículo publicado por The New York Times.

Según el medio estadounidense, las conversaciones habrían ocurrido a través de canales indirectos, aunque el artículo no aclara si se trata de negociaciones actuales o pasadas.

El artículo además ha mencionado que el Pentágono estaría valorando la posibilidad de realizar ataques contra unidades militares cercanas a Maduro, lo que añadiría una nueva capa de complejidad al ya de por sí tenso panorama en Venezuela.

Al respecto, el abogado venezolano Mariano de Alba se refirió en La Tarde de NTN24 sobre supuestos ataques del Pentágono contra unidades militares cercanas a Maduro.

Mariano de Alba explicó que "el artículo se refiere a una propuesta, a unas conversaciones que hubo en el pasado, no que están teniendo ahora", recordando que en su momento se mencionó incluso la posibilidad de que el poder pasara a manos de Delcy Rodríguez, propuesta que también fue rechazada por la Casa Blanca.

o

“La revelación del New York Times confirma información que se había hecho pública a mediados de octubre sobre la autorización de operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela”, afirmó.

De Alba señaló que "muy probablemente la CIA tiene muchos años operando en Venezuela", aunque reconoció que, desde el cese de relaciones diplomáticas entre ambos países, "el rango de acción de efectivos de la CIA en Venezuela se complicó mucho".

El analista destacó la incertidumbre que rodea la posición del presidente Trump sobre Venezuela. "Al final quien toma la última decisión es el presidente Trump y realmente no se conoce cuál es su posición, cuál es su visión con respecto a este tema", afirmó.

De acuerdo con Mariano de Alba, dentro del equipo de asesores de la Casa Blanca existen divisiones evidentes sobre cómo abordar el tema venezolano.

o

Mientras el secretario de Estado Marco Rubio lidera un sector que "no concibe otra salida, otra solución que la salida de Nicolás Maduro del poder", otros asesores como Richard Grenell apuestan por la vía diplomática.

Asimismo, de Alba señaló que la reciente designación del Cartel de los Soles y de Maduro como organización terrorista extranjera por parte de Rubio "tiene el objetivo de dar un tiempo limitado para ver si esta opción de la negociación, si esa opción diplomática puede funcionar o no".

El analista considera que Trump mantiene "cierto escepticismo de adelantar una operación militar, especialmente de gran envergadura en territorio venezolano".

En cuanto a los objetivos de Trump respecto a Venezuela, De Alba identificó tres ejes principales: frenar el envío de criminales venezolanos a Estados Unidos, combatir el narcotráfico y "tener mayor acceso al petróleo venezolano", según menciona el propio artículo del New York Times.

