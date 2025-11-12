Equipo del fútbol colombiano le dice adiós a su identidad deportiva, tendrá una reestructuración tanto de nombre como de escudo

El Club Deportivo La Equidad pone punto final a su historial en el fútbol colombiano bajo ese nombre, escudo y sus colores verde y blanco, con los cuales representó a Bogotá a nivel nacional y a Colombia a nivel internacional.

VEA TAMBIÉN Ryan Castro sigue mostrando su cercanía con la selección Colombia: el cantante hizo presencia en el entrenamiento del equipo de Néstor Lorenzo o

La transformación de la identidad deportiva del conjunto asegurador se da tras la llegada del grupo inversor norteamericano Tylis Porter, comandado por Albert Tylis y Sam Porter, quienes se convirtieron en los máximos accionistas de la escuadra capitalina en febrero de 2025.

Con este cambio, el grupo inversor extranjero tiene dentro de sus objetivos a corto, mediano y largo plazo consolidar a la institución capitalina como una “cantera” de jugadores y marcar un nuevo precedente tanto en el rentado local como en las diferentes competencias a nivel internacional.

La transformación del conjunto capitalino comenzará a regir desde la primera temporada de 2026, momento a partir del cual jugaría bajo el nombre de “Internacional de Bogotá”, el cual se encuentra pendiente de aprobación, teniendo en cuenta su similitud con los nombres de otros equipos colombianos.

En cuanto al tema de sus colores corporativos, se habla de tonalidades neutras, dentro de las cuales han tomado más fuerza los tonos beige. Por el momento, son parte de los detalles que se conocen a falta de confirmación y comunicado de la institución.

La historia de La Equidad

El conjunto capitalino fue creado en diciembre de 1982, época en la que participó en diferentes competencias del fútbol aficionado, entre ellas el Torneo del Olaya. En 2003 adquirió la ficha de afiliación de la Dimayor, que le dio la posibilidad de jugar en la Primera B, donde salió campeón en 2006, hecho que le permitió ascender a la primera categoría del fútbol colombiano, en la cual se ha mantenido desde el año 2007.

VEA TAMBIÉN "Podría convertirse en uno de los grandes bombazos": este es el club que pica en punta en la carrera por fichar al colombiano James Rodríguez tras su salida del León o

A partir de aquel momento, el equipo Asegurador tuvo protagonismo tanto en el rentado local, donde alcanzó varios tres subcampeonatos (2007-II, 2010-I y 2011-II), los cuales le abrieron la posibilidad de disputar torneos internacionales como la Copa Sudamericana.