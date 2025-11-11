NTN24
Martes, 11 de noviembre de 2025
Barlin Olivares: el venezolano que destaca en el ranking del 2 % de científicos más influyentes del mundo

noviembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Barlin Orlando Olivares Campos, ingeniero agrónomo venezolano
El ranking reconoce a los investigadores más influyentes del mundo en la física, medicina clínica, química, comunicación, biomedicina y tecnología.

Innovación agrícola con la implementación de inteligencia artificial para el control de plagas y sanidad vegetal, es una de las investigaciones que llevó al científico venezolano Barlin Orlando Olivares Campos, a la lista World’s Top 2% Scientists 2024, elaborada por la Universidad de Stanford (Estados Unidos) junto con la editorial científica Elsevier.

El aragüeño es el único ingeniero agrónomo menor de 40 años de edad, que destaca en el ranking que reconoce a los investigadores más influyentes del mundo en la física, medicina clínica, química, comunicación, biomedicina y tecnología.

Olivares Campos integra el proyecto CitriData de la Universidad de Córdoba, desde 2022, en el que se ha centrado en investigar problemas agrícolas venezolanos como la calidad de los suelos, productividad y el manejo del hongo Fusarium oxysporum TR4, una de las principales amenazas a los cultivos de musáceas en el mundo.

Olivares también ha realizado seis estancias de investigación en institutos de investigación y universidades de prestigio internacional de Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, España y Panamá.

"Este reconocimiento es un reflejo del esfuerzo colectivo por hacer ciencia útil y con impacto real, que aporte soluciones a los desafíos del campo y la sostenibilidad", expresó el científico venezolano tras conocerse la noticia.

Además de Olivares Campos, figuran en la lista destacados investigadores como Jean Louis Salager, Françoise Salager-Meyer, Mario Sánchez-Borges, José Aguilar, Denis Rodríguez, Julio A. Urbina, Ernesto Bonilla, B. R. Scharifker, Claudio M. Rocco, María Montes de Oca, L. Herrera, Alicia Di Prisco, Eli Saúl Puchi-Cabrera y Alicia Ponte-Sucre.

 

 

