NTN24
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Conviasa

Avión de Conviasa que partió de Caracas pasó por espacio aéreo estadounidense de camino a Rusia y desató teorías

noviembre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Avión de Conviasa | Foto: Captura FlightRadar24
El avión partió desde Caracas en sentido oeste de Maiquetia a las 19:00 (hora local), sin embargo, apagó el transpondedor al entrar en Cuba.

Este viernes, se conoció que un avión de Conviasa habría ingresado al espacio aéreo estadounidense de camino a Rusia.

El analista político Aníbal Sánchez compartió unas imágenes captadas mediante la plataforma FlightRadar24, dedicada al rastreo de vuelos en todo el mundo, en las que se ven al avión pasar frente a la costa este de Estados Unidos.

La aeronave Airbus A340-600, de matrícula V03786 (registro YV3535) se encontraba a unos 15,000 pies y en rumbo aproximado 360° (hacia el norte).

Su sobrevuelo por espacio aéreo estadounidense ha causado todo tipo de teorías debido a que desde 2019, la unión americana incluyó en la lista SDN (Specially Designated Nationals) a Conviasa.

Estas sanciones por parte de Estados Unidos se dieron como consecuencia de la aerolínea venezolana con el régimen de Maduro.

Por lo que todas las aeronaves con matrícula venezolana tienen prohibido sobrevolar o aterrizar en territorio estadounidense.

Además de que también está prohibido que cualquier avión de Conviasa opere en un espacio aéreo controlado por la Administración Federal de Aviación (FAA).

El avión partió desde Caracas en sentido oeste de Maiquetía a las 19:00 (hora local), sin embargo, apagó el transpondedor al entrar en Cuba.

Este misterioso vuelo se suma a uno que hubo hace unos días de un A340 de Conviasa que supuestamente iba a La Habana, Cuba, pero luego de varias vueltas en el Caribe se regresó a Caracas.

Y al más reciente que se dio el domingo cuando la aeronave Airbus A340, de matrícula YV1004, fue la misma usada en el despliegue aéreo para el traslado de la comitiva venezolana hacia Rusia en mayo, cuando Maduro visitó a Vladimir Putin.

La aeronave de Conviasa ingresó a espacio aéreo nicaragüense tras un breve paso por territorio hondureño.

Además, el sobrevuelo de la aeronave de Conviasa llega luego de que la FAA emitió hace unos días una alerta de amenazas para las aeronaves a cualquier altitud en la región de información de vuelo de Maiquetía en Venezuela.

La advertencia, que se refiere específicamente a la Región de Información de Vuelo Maiquetía (SVZM), que abarca gran parte del espacio aéreo venezolano, señala riesgos para aeronaves en todas las fases de vuelo debido a maniobras militares y condiciones inestables.

La FIR de la que habla la FAA es una región definida del espacio aéreo donde se proporcionan servicios de información de vuelo, alerta y control de tráfico aéreo.

Dichas regiones son establecidas por países o grupos de países y son fundamentales para organizar y garantizar la seguridad del tráfico aéreo a nivel mundial.

