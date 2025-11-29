NTN24
Sábado, 29 de noviembre de 2025
FIFA

La FIFA pondrá a prueba nueva norma para evitar toda pérdida de tiempo en los partidos

noviembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El organismo llevará la regla a la Copa Árabe que se disputa del 1 al 18 de diciembre en Catar.

 

Este sábado, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció que pondrá a prueba una nueva norma para evitar toda pérdida de tiempo en los partidos.

Según la FIFA, todo jugador que tenga que recibir la intervención del equipo médico en el terreno de juego por un problema físico tendrá que abandonar el campo durante dos minutos.

El organismo probará esta regla en la Copa Árabe que se disputa del 1 al 18 de diciembre en Catar. En dicho torneo, "los árbitros evaluarán todos los detalles de esta experiencia y tomarán una decisión", según explicó a la AFP Roberto Grassi, responsable de los torneos júnior de la FIFA.

"Probamos, pensamos, vemos las reacciones... Luego consultaremos a las partes antes de tomar una decisión", añadió. "La Copa Árabe es un torneo importante para hacer estas pruebas", subrayó Grassi.

Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, argumentó que la instancia desea que el fútbol resulte más atractivo y más apasionante para todos, precisando que la principal intención de la medida es "acelerar el juego".

Aunque no hay una decisión definitiva sobre esta nueva norma, Collina precisó que "se aplicará en todos los casos, salvo si el rival del jugador lesionado recibe una tarjeta amarilla o es expulsado por el incidente".

"Las lesiones de los arqueros estarán también exentas ya que un equipo no puede jugar sin arquero", aclaró.

Por su parte, Hani Ballan, vicepresidente del Comité de Árbitros, subrayó que el objetivo en sí es "atender solo a los jugadores realmente lesionados y no a los que simulan una lesión".

"Cuando un jugador se lesione, el árbitro se acercará y preguntará si la situación necesita la intervención del personal médico o si el jugador puede continuar jugando. Eso permitirá acelerar el juego y reducir las pérdidas de tiempo", añadió.

