Domingo, 08 de febrero de 2026
Luis Díaz

Sonríe Colombia: Así fue el triplete de Luis Díaz que sigue imparable con su equipo el Bayern Múnich

febrero 8, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich / FOTO: EFE
El guajiro estuvo presente en la goleada del equipo bávaro Hoffenheim y los colombianos se ilusionan con lo que será su participación en la Copa del Mundo.

Liderado por Luis Díaz, autor de un triplete, el Bayern Munich retomó su marcha triunfal en la Bundesliga al golear 5-1 al Hoffenheim, tercero en la clasificación, que jugó desde el minuto 20 con diez futbolistas.

Tras ser frenados por el Hamburgo el fin de semana anterior, una semana después de sufrir ante el Augsburgo su primera derrota de la temporada, los bávaros recuperaron a lo grande el sabor de la victoria.

Presionados por el Borussia Dortmund, vencedor el sábado en Wolfsburgo y que se había quedado a tres puntos, los líderes del campeonato infligieron al Hoffenheim su primera derrota de 2026.

Los jugadores dirigidos por el técnico Christian Ilzer, que venían de cinco triunfos desde el inicio de año, se vieron penalizados por un arranque de partido complicado debido a una falta de Kevin Akpoguma sobre Luis Díaz. La sanción fue triple: tarjeta roja, penalti y ejecución del infalible Kane (1-0, 20').

Los blanquiazules justificaron, no obstante, su condición de equipo en forma del momento al poner en aprietos a un Bayern no siempre sólido en defensa.

Sobre todo, aprovecharon una pifia de Manuel Neuer para igualar en el minuto 35 por medio de Andrej Kramaric, asistido por Fisnik Asllani tras interceptar un pase completamente fallado del guardameta internacional alemán.

Espoleados, los hombres de Vincent Kompany reaccionaron con rapidez para irse al descanso con una ventaja de dos goles, gracias a otro penalti transformado por Kane en el 45' tras una falta de Vladimir Coufal sobre Luis Díaz, y a continuación un tanto de este último, de gran sutileza, en el tiempo añadido.

Luis Díaz, imparable, dejó el marcador en 5-1 (62' y 89') para reforzar la hegemonía del Rekordmeister en la Bundesliga.

El internacional colombiano cerró una actuación perfecta al participar en los cinco goles del Bayern.

El Hoffenheim conserva por su parte su puesto en el podio, pero ve cómo el RB Leipzig, vencedor 2-1 el domingo en Colonia, se le acerca a tres puntos.

Así fue el triplete de Luis Díaz con el Bayern Múnich ante el Hoffenheim:

Tenista Iga Swiatek | Foto: EFE
Abierto de Australia

Al estilo de 'Matrix': así fue el impactante punto que marcó la número dos del mundo en el Abierto de Australia

Fórmula 1 - Foto: EFE
Fórmula 1

Audi presenta su primer auto de Fórmula 1 con el que se estrenará en la máxima competición del automovilismo: "El más elegante"

Leidy Romero, atleta colombiana
Deportistas de Lujo

"El deporte transformó mi vida, me enseñó que nunca hay que desistir": Leidy Romero, la atleta colombiana que sueña con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

