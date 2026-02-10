Mediante dron, el Ejército de Colombia frustró un atentado contra oleoducto en departamento que limita con Venezuela
El Ejército de Colombia informó que frustró mediante un dron, una aeronave no tripulada, un atentado contra un oleoducto en el municipio de Fortul, en el departamento Arauca, que limita con Venezuela.
Según la Octava División del Ejército Nacional, se trató de una acción terrorista que pretendían “ejecutar varias personas contra el oleoducto Bicentenario sobre el PK 198+ en el sector de Caranal”.
“En esta zona, tropas de la Brigada 18, del Ejército, lograron frustrar un atentado contra este activo estratégico del Estado. Durante labores de reconocimiento aéreo, se detectó un grupo de individuos portando herramientas de excavación, actividad considerada de alto riesgo para su seguridad”, detalló.
Añadió que, luego de notar la presencia del medio aéreo no tripulado, los individuos “adoptaron una actitud hostil y abandonaron el lugar de manera apresurada, huyendo en motocicletas hacia el caserío de Caranal”.
“De acuerdo con informaciones de Inteligencia Militar, este hecho también estaría relacionado con el constreñimiento a la población que realiza el frente Domingo Laín Sáenz del grupo armado organizado ELN para llevar a cabo sus acciones criminales, demostrando su desprecio por la vida y el bienestar de la población”, detalló.
Según el Ejército colombiano, la ejecución de tales acciones ponen en grave riesgo a la comunidad y constituyen “una seria amenaza contra la seguridad y la estabilidad de la región”.