NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
Martes, 10 de febrero de 2026
Ejército de Colombia

Mediante dron, el Ejército de Colombia frustró un atentado contra oleoducto en departamento que limita con Venezuela

febrero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Presunto atentado contra oleoducto en Colombia - Captura de video del Ejército Nacional E
Presunto atentado contra oleoducto en Colombia - Captura de video del Ejército Nacional E
La autoridad militar informó que detectó a un grupo de personas “portando herramientas de excavación, actividad considerada de alto riesgo para su seguridad”.

El Ejército de Colombia informó que frustró mediante un dron, una aeronave no tripulada, un atentado contra un oleoducto en el municipio de Fortul, en el departamento Arauca, que limita con Venezuela.

Según la Octava División del Ejército Nacional, se trató de una acción terrorista que pretendían “ejecutar varias personas contra el oleoducto Bicentenario sobre el PK 198+ en el sector de Caranal”.

o

“En esta zona, tropas de la Brigada 18, del Ejército, lograron frustrar un atentado contra este activo estratégico del Estado. Durante labores de reconocimiento aéreo, se detectó un grupo de individuos portando herramientas de excavación, actividad considerada de alto riesgo para su seguridad”, detalló.

Añadió que, luego de notar la presencia del medio aéreo no tripulado, los individuos “adoptaron una actitud hostil y abandonaron el lugar de manera apresurada, huyendo en motocicletas hacia el caserío de Caranal”.

o

“De acuerdo con informaciones de Inteligencia Militar, este hecho también estaría relacionado con el constreñimiento a la población que realiza el frente Domingo Laín Sáenz del grupo armado organizado ELN para llevar a cabo sus acciones criminales, demostrando su desprecio por la vida y el bienestar de la población”, detalló.

Según el Ejército colombiano, la ejecución de tales acciones ponen en grave riesgo a la comunidad y constituyen “una seria amenaza contra la seguridad y la estabilidad de la región”.

Temas relacionados:

Ejército de Colombia

Atentado

Petróleo

Drones

Militares

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Hijos de Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha responden al régimen de Venezuela sobre la represión contra sus padres: "obran desde la maldad"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se equivocaron con nosotros, pensaron que con este proceso nos iban a doblegar y nos iban a llenar de miedo”: Jesús Armas relató cómo fue su experiencia en El Helicoide

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Que sean todos": familiares de presos políticos sin miedo y frente a diputados de la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza y Pedro Infante

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Diosdado Cabello vs. Delcy Rodríguez: ¿amigos o rivales? Expertos analizan grietas en el régimen de Venezuela tras caída de Nicolás Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Tenemos fe de que él también saldrá, pero nos preguntamos porque salen casi todos y él no”: hermana del preso político Juan Freites

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Hay divisiones en el régimen venezolano sobre la ley de amnistía para presos políticos?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Cardenal Baltazar Porras - Foto: EFE
Baltazar Porras

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Excarcelado venezolano Jesús Armas
Excarcelaciones en Venezuela

"Agradezco al gobierno de EEUU, ayudaron a nuestro proceso de liberación, no podemos hablar de ley de amnistía cuando no hay una voluntad de cambiar": excarcelado venezolano Jesús Armas

Liberados de Vente Venezuela / FOTO: Twitter: @MariaCorinaYA
Excarcelaciones en Venezuela

“Siguen estando bajo la sombra del régimen”: coordinadora de Vente Venezuela tras excarcelación de miembros del partido

Juan Pablo Guanipa / FOTO: NTN24
Juan Pablo Guanipa

“Lo primero que Guanipa me dijo es ‘cuándo te vienes que tenemos mucho que hacer’”: María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia

María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político venezolano Perkins Rocha - Fotos: NTN24 / X
Perkins Rocha

"Los días de él en la cárcel se medían en lágrimas y en ausencia irreparable, aunque no está libre, estará en casa con nosotros": María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político Perkins Rocha

Más de Actualidad

Ver más
Alex Saab | Foto: EFE
Álex Saab

"Desde hace mucho se sabe que Delcy Rodríguez no tiene buena relación con él y que no hace parte de su elenco de confianza": experto analiza versiones sobre captura de Alex Saab

Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Régimen venezolano

“El régimen tiene que asumir este nuevo libreto supervisado por Estados Unidos”: Orlando Viera, exembajador de Venezuela en Canadá

Delcy Rodríguez y estudiantes venezolanos - Captura de video
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez fue encarada por estudiantes de la UCV que le exigieron la liberación de todos los presos políticos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Invierno - Foto Canva
Ola Invernal

La ciencia detrás de la histórica ola de frío que paraliza a Estados Unidos

Alex Saab | Foto: EFE
Álex Saab

"Desde hace mucho se sabe que Delcy Rodríguez no tiene buena relación con él y que no hace parte de su elenco de confianza": experto analiza versiones sobre captura de Alex Saab

Miguel Díaz-Canel y Claudia Sheinbaum (EFE)
Petróleo

“La dependencia de Cuba del petróleo mexicano podría llevar a que Cuba intente influir en los asuntos internos mexicanos, como hizo en Venezuela”: Esteban Román

Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Régimen venezolano

“El régimen tiene que asumir este nuevo libreto supervisado por Estados Unidos”: Orlando Viera, exembajador de Venezuela en Canadá

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Trump amenazó con demandar a The New York Times y otros medios tras publicación de sondeo desfavorable sobre su administración: "Tienen que pagar un precio por las noticias falsas"

Delcy Rodríguez y estudiantes venezolanos - Captura de video
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez fue encarada por estudiantes de la UCV que le exigieron la liberación de todos los presos políticos

Vladímir Putin, presidente de Rusia y Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Fotos: EFE
Rusia

Rusia advierte que Ucrania se queda sin tiempo para aceptar sus condiciones de paz

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre