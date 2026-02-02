Eclipse solar, lluvia de meteoros y otros eventos astronómicos visibles en Sudamérica durante febrero

El mes de febrero estará lleno de espectáculos celestes que cautivarán a los amantes de la astronomía, los cuales tendrán la oportunidad de disfrutar de una gran variedad de espectáculos que adornarán el cielo.

Luna de Nieve

Los eventos astronómicos de este mes dieron inicio el 1 de febrero con la Luna de Nieve, nombre con el que se le conoce a la luna llena durante este mes, la llego a su máximo esplendor, apariencia que se prevé se extienda durante la noche de este lunes 2 de febrero.

A este espectáculo se le conoce de esta manera, debido a las fuertes nevadas que se han registrado de manera histórica en el hemisferio norte.

La Luna de Nieve será visible en varias partes del territorio latinoamericano, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan. En países como Colombia, puede ser visible desde las 6:36 p.m., mientras que en otras naciones como Chile y Argentina, podría ser visible desde las 8:36 p.m.

Lluvia de meteoros

Seis días después, la lluvia de meteoros Alfa Centurias iluminará los cielos del territorio sudamericano, aunque es un evento que se viene presentando desde el 31 de enero y se extenderá hasta el 20 de febrero. Alcanzará punto álgido entre el 7 y el 9 de febrero, momento en el que podrá alcanzar una emisión de hasta seis meteoros por hora.

Este evento, producto de fragmentos de polvo y roca que se desintegran en la atmósfera, tendrá una mayor visibilidad en el hemisferio sur. En países como Colombia se podrá ver desde las 11:10 p.m.; en otras naciones como Argentina y Chile, en la madrugada, al igual que en México y parte de Centroamérica.

Eclipse solar anular

El próximo 17 de febrero el cielo se adornará con el eclipse solar anular, evento astronómico mediante el cual la Luna cubre el centro del Sol, dejando un anillo luminoso.

Este espectáculo celeste será visible en gran parte de Sudamérica y África, de acuerdo con la información compartida por National Geographic.

Máxima elongación de Mercurio

La mayor elongación vespertina de Mercurio será el próximo 19 de febrero, día en que este planeta aparecerá tras la puesta del sol, convirtiéndose esta en la mejor oportunidad para ser observado en el atardecer del hemisferio norte y en el horizonte occidental tras la puesta del sol.

Desfile de planetas

El 28 de febrero habrá un desfile planetario impresionante. Seis planetas, Mercurio, Venus, Neptuno, Saturno, Urano y Júpiter, aparecerán poco después del atardecer. Cuatro de estos planetas serán visibles a simple vista, pero para ver a Urano y Neptuno los observadores necesitarán un telescopio.