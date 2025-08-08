"Cero tolerancia": jugador que es pedido para la selección Colombia fue amenazado de muerte

En la rueda de prensa postpartido del miércoles el técnico mexicano Efraín Juárez denunció amenazas de muerte contra el futbolista colombiano Álvaro Angulo.

El estratega de Pumas de México dijo que el defensa recién vinculado al equipo procedente de Independiente de Avellaneda tenía un caso "complicado", que consideraba necesario exponer públicamente porque "es algo que no es normal".

"Un jugador mío que jugaba en Argentina, en Independiente… Álvaro (…) recibió amenazas de muerte en la mañana a su correo y a su teléfono", aseveró Juárez el miércoles.

El entrenador cuyo último equipo antes de Puma fue Atlético Nacional de Colombia, instó frente al micrófono a "estar bastante atentos a las circunstancias".

Aunque afirmó que no estaban seguros aún del lugar de origen de las amenazas, indicó que "obviamente todo suele indicar que viene de" Argentina.

"Estamos en una investigación interna del club", explicó Juárez, quien agregó que Angulo estaba haciendo su esfuerzo por competir "como un gran profesional", pese a haber estado afectado por el incidente.

El rechazo categórico a la situación fue evidente en las declaraciones de Juárez al estar hablando de un posible atentado contra la vida de una persona: "quiero que entiendan (la magnitud de) eso", enfatizó.

"Estas cosas hay que decirlas, hay que hablarlas, porque tampoco es fácil de digerir. Imagínate que despiertes con amenazas de muerte en tu teléfono el día del partido", mencionó el técnico de 37 años.

"Cero tolerancia a esas circunstancias. Eso sí no", concluyó Juárez antes de responder una pregunta sobre quiénes estarían detrás de las amenazas.

"Vamos a hacer una investigación porque nos enteramos hoy en la mañana (miércoles)", insistió el entrenador, que volvió a manifestar que no estaba seguro de quiénes eran los autores.

Entretanto, varios aficionados denuncian que Independiente como institución deportiva cometió un error que pudo haber derivado en el contacto directo con el jugador para amenazarle.

Y es que todo ocurre en un momento en el que Angulo se encuentra en una disputa legal con su exequipo argentino, pues asegura que el acuerdo de su traspaso desde Nacional incluía una prima por la venta del 85% de sus derechos deportivos.

"Cuando entré en discusión con Independiente les dije que se pusieran al día conmigo porque veía que estaban comprando jugadores, no me habían pagado las cuotas de marzo y junio (…) Nunca pedí un aumento de salario, solo que cumplieran con lo firmado", relató Angulo a ESPN.

Independiente respondió por medio de un comunicado e incluyó los documentos del contrato, asegurando que la deuda con el jugador era de 35.000 dólares, una cifra que estaba siendo actualmente negociada.

El error en cuestión, según aseguraron los internautas, fue que en la divulgación de los administradores del 'Los Diablos', se difundió el correo electrónico personal de Angulo, al que, de acuerdo con la información de Juárez, se habrían enviado las intimidaciones.

Angulo, que debutó con gol en Pumas a mediados de Julio, fue titular en el encuentro del miércoles en el que su equipo cayó ante el Inter de Miami por 3 a 1 en un encuentro correspondiente a la Leagues Cup, de la que el equipo del tumaqueño quedó eliminado tras la derrota.

A pesar de no ser constantemente llamado a la selección Colombia, el lateral izquierdo de 28 años es internacional con La Tricolor y ha tenido algunas apariciones con el equipo nacional.