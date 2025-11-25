NTN24
Martes, 25 de noviembre de 2025
Miss Universo

Mexicana ganadora de Miss Universo denunció que recibió "deseos de muerte" porque "ganó"

noviembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Fátima Bosch, representante de México, celebra que ganó el concurso de Miss Universo 2025 - AFP
Se trata de una nueva polémica que salpica a la reina de belleza de 25 años.

Fátima Bosch, representante de México que hace unos días ganó el concurso de Miss Universo 2025, dijo que hay una campaña de odio en su contra tras una ola de críticas en las plataformas digitales por cuestionamientos de un exjuez del certamen.

Se trata de una nueva polémica que salpica a la reina de belleza de 25 años, quien en medio del certamen recibió una lluvia de apoyo feminista debido a que el empresario y presentador Nawat Itsaragrisil la cuestionó y hasta llamó "tonta".

"En los últimos días he recibido insultos y ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón, porque gané", escribió en Instagram la joven modelo y diseñadora.

En el extenso mensaje, Bosch aseguró, además, ser "una mujer que como millones en el mundo ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio, de la desinformación, de la incapacidad de algunos de ver a una mujer brillar".

Las críticas comenzaron dos días antes de su coronación con la renuncia de dos de los ocho jueces del concurso.

Y es que uno de ellos, el francés Omar Harfouch, señaló que la competencia estuvo amañada por una "votación secreta e ilegítima" celebrada sin el jurado oficial en Tailandia, donde se celebró la edición del certamen de belleza.

En un comunicado en Instagram, Harfouch escribió: "Esta votación fue realizada por personas que no son miembros reconocidos del jurado oficial".

Uno de los mensajes dirigidos a la nueva Miss Universo en las redes sociales, al cual ella hace referencia, dice: "Espero que te mueras mañana. ¡Tú y tu familia! ¡Fraude! ¡Que vergüenza! Espero que nunca encuentres felicidad y te llegue pronto tu karma. ¡Muérete perra!".

A la polémica en cuestión se sumaron supuestos negocios entre Bernardo Bosch, padre de Fátima, con el presidente del certamen Miss Universo, Raúl Rocha, también mexicano.

Fátima Bosch nació el 19 de mayo de 2000 en Villahermosa, en el estado de Tabasco.

En 2025, Bosch fue coronada Miss Universo México, logrando con orgullo la primera corona nacional para Tabasco.

El jueves 20 de noviembre del mismo año se coronó como la nueva Miss Universo en territorio tailandés tras quedar finalista frente a la candidata local, Praveenar Singh.

