Otro año oscuro para la prensa en Venezuela: 21 periodistas presos y el cierre de otros 8 medios
👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS
Entre enero y noviembre de 2025, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) documentó al menos 111 incidentes contra trabajadores de la prensa y medios de comunicación en Venezuela, una situación que mantiene encendidas las alarmas debido a la ola represiva que se recrudece en el país.
El informe difundido en las redes sociales de la CPI, destaca que hasta la fecha 21 periodistas han sido detenidos por el régimen de Nicolás Maduro, la mayoría imputados con con cargos como terrorismo y traición a la patria.
A su vez el brazo opresor del chavismo impone cada vez más el miedo como estrategia de control, mientras criminaliza y anula el ejercicio del periodismo independiente.
Los bloqueos siguen siendo una herramienta de censura, durante los 11 meses se dieron al menos 31 casos de impedimento de cobertura en la calle y el cierre de 8 medios de comunicación, siete emisoras de radio y 1 un canal de televisión.
El Secretario General, Edgar Cárdenas, ha calificado esta situación como una "Estrategia de Silencio Forzado" que opera en tres frentes: institucional, judicial y profesional.