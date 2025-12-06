“Colombia está aspirando a ganar algo (…) Queremos ganar”: referente de la selección tras el sorteo del Mundial 2026

El histórico referente de la selección Colombia, Radamel Falcao García, fue uno de los futbolistas invitados a la ceremonia del sorteo de la Copa del Mundo 2026 que se llevó a cabo el pasado viernes en medio de una ceremonia en la que la ‘Tricolor’ conoció a sus rivales en la fase de grupos del certamen mundialista.

Tras definirse la conformación de cada una de las series, ‘El Tigre', máximo goleador del conjunto cafetero, entregó sus impresiones sobre los contrincantes que tendrá el equipo dirigido por Néstor Lorenzo en la etapa inicial del Mundial, en la que se medirán por el grupo K ante Portugal, Uzbekistán y el seleccionado vencedor del repechaje del mes de marzo entre el Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

Dentro de esta serie, el experimentado futbolista samario destacó el favoritismo del combinado ‘luso’ y de la ‘Tricolor’.

“Es un grupo donde hay una selección como la portuguesa, que se encuentra en un gran nivel (…) Es un grupo donde yo creo que Colombia y Portugal son los llamados a liderarlo, esperemos que los partidos los podamos ganar y conseguir el paso a la siguiente ronda”, comentó Falcao a ESPN.

VEA TAMBIÉN Definidas las ciudades y horarios de los partidos de la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026: en dos sedes no hay visa para colombianos o

En cuanto al papel que pueda tener ‘Tricolor’ en el Mundial de 2026, ‘El Tigre’ señaló que “Colombia durante los últimos años ha venido de menos a más”, aunque no tuvo protagonismo en el certamen mundialista de Qatar 2022; en la actualidad cuenta con “un grupo de jugadores que están a muy buen nivel, madurados, que están jugando en Europa y son importantes en sus clubes”.

Para Radamel Falcao García, aunque todavía existe una diferencia con el rendimiento de grandes selecciones del mundo, el samario considera que el equipo nacional está para grandes cosas en la Copa del Mundo de 2026 y tiene cómo competirle de tú a tú a los equipos más destacados del certamen.

“Colombia está aspirando a ganar algo (…) Queremos ganar y competir”, expresó.

VEA TAMBIÉN Este es el historial de los rivales de la selección Colombia en la Copa del Mundo 2026 o

En cuanto al papel de técnico, Néstor Lorenzo señaló que ha sido una persona fundamental para el proceso de la selección, tras la salida de José Pekermán, ya que con su conocimiento previo tanto del fútbol colombiano como de la mentalidad del jugador colombiano, logró “conectar con el grupo”.