China califica de "grave violación" la incautación por parte de Estados Unidos de petrolero venezolano con destino a ese país

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China calificó este lunes como “una grave violación” del derecho internacional la confiscación de barcos por parte de Estados Unidos, en medio de la presión estadounidense contra el régimen de Nicolás Maduro.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, dijo este lunes en conferencia de prensa que Venezuela tiene derecho a desarrollar relaciones con otros países y agregó que China se opone a todas las sanciones "unilaterales e ilegales".

Cabe recordar que en este domingo se conoció la interceptación por parte de Estados Unidos de un tercer buque petrolero cerca de las costas de Venezuela.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos habría interceptado una tercera embarcación petrolera cerca de la costa venezolana o

Según se conoció, el petrolero venezolano, de nombre Centuries transportaba alrededor de 1,8 millones de barriles de crudo venezolano Merey con destino a China, según mostraron los documentos.

El crudo fue comprado por Satau Tijana Oil Trading, uno de los muchos intermediarios involucrados en las ventas de la petrolera estatal venezolana PDVSA a refinerías independientes chinas, según se conoció.

Esta incautación se produce pocos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen del país sudamericano.

La campaña de presión de Trump sobre Nicolás Maduro ha incluido un aumento de la presencia militar en la región y más de dos docenas de ataques militares contra buques en el océano Pacífico y el mar Caribe cerca de Venezuela, que han matado al menos a 100 personas.

Trump también ha adelantado que pronto comenzarán los ataques terrestres de Estados Unidos contra el país sudamericano en lo que sería una segunda fase de su despliegue militar.

Maduro calificado como ilegítimo por la Casa Blanca, por su parte, considera que la concentración militar estadounidense tiene como objetivo derrocarlo y hacerse con el “control de los recursos petroleros” de la nación caribeña.