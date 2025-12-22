NTN24
Lunes, 22 de diciembre de 2025
Lunes, 22 de diciembre de 2025
Buque petrolero

China califica de "grave violación" la incautación por parte de Estados Unidos de petrolero venezolano con destino a ese país

diciembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia Reuters
Pekín dijo oponerse a las sanciones “unilaterales e ilegales”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China calificó este lunes como “una grave violación” del derecho internacional la confiscación de barcos por parte de Estados Unidos, en medio de la presión estadounidense contra el régimen de Nicolás Maduro.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, dijo este lunes en conferencia de prensa que Venezuela tiene derecho a desarrollar relaciones con otros países y agregó que China se opone a todas las sanciones "unilaterales e ilegales".

Cabe recordar que en este domingo se conoció la interceptación por parte de Estados Unidos de un tercer buque petrolero cerca de las costas de Venezuela.

o

Según se conoció, el petrolero venezolano, de nombre Centuries transportaba alrededor de 1,8 millones de barriles de crudo venezolano Merey con destino a China, según mostraron los documentos.

El crudo fue comprado por Satau Tijana Oil Trading, uno de los muchos intermediarios involucrados en las ventas de la petrolera estatal venezolana PDVSA a refinerías independientes chinas, según se conoció.

Esta incautación se produce pocos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen del país sudamericano.

La campaña de presión de Trump sobre Nicolás Maduro ha incluido un aumento de la presencia militar en la región y más de dos docenas de ataques militares contra buques en el océano Pacífico y el mar Caribe cerca de Venezuela, que han matado al menos a 100 personas.

o

Trump también ha adelantado que pronto comenzarán los ataques terrestres de Estados Unidos contra el país sudamericano en lo que sería una segunda fase de su despliegue militar.

Maduro calificado como ilegítimo por la Casa Blanca, por su parte, considera que la concentración militar estadounidense tiene como objetivo derrocarlo y hacerse con el “control de los recursos petroleros” de la nación caribeña.

Temas relacionados:

Buque petrolero

Régimen de Maduro

China

Incautación

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Me cubrí debajo de un árbol frondoso; esperábamos volver a casa, pero no todos lo lograron": duro relato de soldado que sobrevivió a ataque del ELN en Aguachica, Cesar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se hacen todas las operaciones necesarias para asfixiar al régimen de Maduro y que no tengan más salida que entregar el poder”: experto

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos habría interceptado una tercera embarcación petrolera cerca de la costa venezolana

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"La presión de Estados Unidos tiene asustado a Nicolás Maduro": analistas tras bloqueo a buques petroleros que operan en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El régimen busca lesionar la fibra más sensible de cualquier sociedad": abogada sobre menor venezolano condenado a 10 años de prisión

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cómo ha sido la gestión de Donald Trump a puertas de cumplir su primer año de Gobierno desde que regresó al poder en EE. UU.?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Referencia de Golfo | Foto NASA
Ciencia

Geólogos españoles descubren una "cicatriz" que divide a dos continentes: la fractura crece cada año y podría reconfigurar el mapa de la Tierra

Claudia Sheinbaum | Foto EFE
Claudia Sheinbaum

El llamado que le hizo Claudia Sheinbaum a la ONU sobre Venezuela: “Que asuma su papel”

Vuelos / AFP
Vuelos cancelados

Estas son las líneas que han suspendido vuelos a Venezuela, las que evalúan y las que se mantienen

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
The Black Eyed Peas | Foto: EFE
Cantante

¿Reencuentro a la vista? Fergie sorprende al reunirse con sus excompañeros de The Black Eyed Peas siete años después de haber dejado la banda

Referencia de Golfo | Foto NASA
Ciencia

Geólogos españoles descubren una "cicatriz" que divide a dos continentes: la fractura crece cada año y podría reconfigurar el mapa de la Tierra

Los cantantes colombianos J Balvin y Maluma se presentan en el concierto ‘Hecho en Medellín, Ciudad primavera’ -Foto: EFE
J Balvin

“De ser una de mis mayores competencias, se ha vuelto un hermano”: J Balvin protagonizó emotivo momento con Maluma en concierto de Medellín

Claudia Sheinbaum | Foto EFE
Claudia Sheinbaum

El llamado que le hizo Claudia Sheinbaum a la ONU sobre Venezuela: “Que asuma su papel”

Remodelación estadio Metropolitano - Foto: X @AlejandroChar
Barranquilla

Así será la remodelación de la casa de la selección Colombia: el proyecto de ampliación ya fue adjudicado

Vuelos / AFP
Vuelos cancelados

Estas son las líneas que han suspendido vuelos a Venezuela, las que evalúan y las que se mantienen

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Ese premio Nobel es de todos y cada uno de los venezolanos": vocero de Vente Venezuela en EE. UU. sobre marchas para celebrar el galardón a María Corina Machado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre