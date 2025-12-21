NTN24
Domingo, 21 de diciembre de 2025
Buque petrolero

Según el canciller del régimen venezolano, "Irán ofreció apoyo a Venezuela" tras incautación del segundo buque petrolero por EE. UU.

diciembre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Yván Gil, canciller de la dictadura venezolana - Fotos: EFE / AFP
Yván Gil, ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura indicó al respecto: "Venezuela recibió una muestra plena de solidaridad del gobierno de la República Islámica de Irán".

De acuerdo con información del Ministerio de Relaciones Exteriores que controla Nicolás Maduro, “Irán ofreció apoyo a Venezuela” tras incautación del segundo buque petrolero por Estados Unidos.

Yván Gil, canciller de la dictadura, indicó al respecto: "Venezuela recibió una muestra plena de solidaridad del gobierno de la República Islámica de Irán".

"Los recientes acontecimientos en el Caribe, especialmente las amenazas, actos de piratería de Estados Unidos y el robo de buques cargados de petróleo venezolano", acotó.

Tanto Gil como el canciller de Irán sostuvieron una llamada telefónica en la que, según el funcionario chavista, Teherán ofreció su cooperación "en todos los ámbitos" para afrontar "la piratería y el terrorismo internacional que Estados Unidos busca imponer mediante la fuerza militar".

El pasado sábado 20 de diciembre en horas de la tarde, la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, confirmó con la publicación de un video y un mensaje en sus redes sociales la incautación de un buque petrolero que estuvo atracado por última vez en Venezuela.

"En una acción antes del amanecer de esta mañana del 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, detuvo a un petrolero que estaba atracado por última vez en Venezuela", dijo Noem.

La funcionaria estadounidense aseguró que su país iba a continuar persiguiendo el tráfico ilícito de petróleo autorizado "que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región". "Los encontraremos y los detendremos", advirtió.

Noem incluyó un clip de cerca de ocho minutos en el que se aprecia el proceso completo de incautación en aguas internacionales con helicópteros militares y un operativo exitoso.

El suceso, cabe resaltar, había sido adelantado por la agencia Reuters algunas horas atrás, que citó a tres funcionarios estadounidenses de quienes no reveló su identidad.

"Estados Unidos está interceptando e incautando un buque en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela, dijeron el sábado a Reuters tres funcionarios estadounidenses", comunicó la agencia cerca del mediodía.

Esta incautación se produce pocos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen del país sudamericano.

La campaña de presión de Trump sobre Nicolás Maduro ha incluido un aumento de la presencia militar en la región y más de dos docenas de ataques militares contra buques en el océano Pacífico y el mar Caribe cerca de Venezuela, que han matado al menos a 100 personas.

Trump también ha adelantado que pronto comenzarán los ataques terrestres de Estados Unidos contra el país sudamericano en lo que sería una segunda fase de su despliegue militar.

Maduro calificado como ilegítimo por la Casa Blanca, por su parte, considera que la concentración militar estadounidense tiene como objetivo “derrocarlo” y hacerse con el “control de los recursos petroleros” de la nación caribeña.

