Perkins Rocha aparece con grillete desde su casa y su familia exige libertad plena: "La amnistía aún no llega a nuestro hogar"

El abogado Perkins Rocha, quien permanece bajo arresto domiciliario por el régimen venezolano, se encuentra a la espera de su libertad plena tras la promulgación de la ley de amnistía.

Su familia publicó una fotografía en la que aparece con grillete de arresto domiciliario y pidió que la ley de amnistía del régimen pueda cobijarlo cuanto antes.

En redes sociales, la esposa del abogado, María Constanza Cipriani, compartió la imagen y aseguró que hay “ansias de libertad” en su familia.

“La amnistía aún no llega a nuestro hogar… Pero mientras se carga el grillete, también se carga la mente y el espíritu con ansias de Libertad”, escribió desde su cuenta de X, Cipriani.

Cabe resaltar que el coordinador jurídico del partido Vente Venezuela de fue excarcelado el pasado 8 de febrero tras permanecer por más de un año y medio recluido en El Helicoide.

Sin embargo, al ser liberado, el régimen le impuso prisión domiciliaria y prohibición de expresarse públicamente, por lo que le fue puesto un grillete en su pierna derecha.

Desde ese momento, su familia exige libertad plena dada la ley de amnistía promulgada por la Asamblea bajo control del régimen venezolano el pasado viernes.

En las últimas horas, al exdiputado nacional Juan Pablo Guanipa le fue retirado el mismo grillete que le colocaron a Perkins Rocha tras la firma de la ley de amnistía. En ese sentido, la familia del abogado espera que en las próximas horas suceda lo mismo.