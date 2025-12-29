China lanzó maniobras militares alrededor de Taiwán; Trump dice que no le preocupan

Este lunes, China lanzó ejercicios militares con fuego real alrededor de Taiwán que, según dijo, simularían un bloqueo de los principales puertos de la isla autónoma, lo que llevó a Taipéi a condenar dicha "intimidación militar".

Desde hace tiempo, Beijing reclama a Taiwán como parte de su territorio y no descarta usar acciones bélicas para apoderarse de la democracia de la isla.

Los ejercicios militares tienen lugar luego de una importante venta de armas a Taipéi por parte de Estados Unidos, el principal respaldo que tiene Taiwán en materia de seguridad.

Este mismo lunes, Pekín dijo que las "fuerzas externas" que arman a Taipéi "empujarían al Estrecho de Taiwán a una peligrosa situación de guerra inminente", aunque no mencionó a ningún país con precisión.

En una declaración, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, aseguró que cualquier intento de detener la unificación de China con Taiwán estaba "condenado al fracaso".

La agencia de noticias AFP reportó que en Pingtan, la isla china más cercana a Taiwán, se vieron dos aviones de combate volando en el cielo y un buque militar chino a lo lejos.

Tras conocerse la demostración de fuerza, el presidente estadounidense, Donald Trump, negó estar preocupado por tal acción y pareció restarle importancia a la posibilidad de que su homólogo chino, Xi Jinping, ordene invadir la isla autónoma.

"Tengo una gran relación con el presidente Xi, y no me ha dicho nada al respecto", dijo Trump a periodistas.

"No creo que vaya a hacerlo", señaló en relación a una posible invasión. Y cuando le preguntaron puntualmente sobre los ejercicios, Trump respondió: "No, no me preocupan".

"Llevan haciendo ejercicios navales desde hace 20 años en esa zona. Ahora la gente lo toma de forma diferente", añadió.

Cabe destacar que Estados Unidos está comprometido desde hace décadas con garantizar la autodefensa de Taiwán, una democracia autónoma en Asia.