Neymar no descarta poner punto final a su carrera deportiva durante este 2026

El delantero brasileño Neymar, uno de los futbolistas de Brasil más destacados durante los últimos 15 años, por su destacado aporte en cada uno de los clubes que ha estado, como en la Canarinha, en la cual también se ha convertido en un referente.

Ney, quien estuvo alejado de las canchas cerca de dos meses luego de someterse a una artroscopia en el menisco de la rodilla izquierda a finales del año anterior, habló sobre su retorno a la actividad deportiva con Santos, escuadra con la cual hace unos días sumó sus primeros 45 minutos en la actual temporada.

En una entrevista con Cazé TV, el astro brasileño habló sobre cómo afrontó su última lesión, de cómo ha sido el proceso de recuperación, de su deseo de regresar a la convocatoria de Brasil y, de paso, de su futuro como futbolista profesional, al cual no descarta ponerle punto final durante este 2026.

"Quería volver a jugar esta temporada al 100%, por eso me retrasé en algunos partidos. Sé que mucha gente dice tonterías y no sabe cómo es el día a día, pero tengo que aguantarlo", expresó el delantero.

VEA TAMBIÉN Aseguran que Néstor Lorenzo tendría dentro de sus planes a Falcao para la Copa del Mundo 2026 o

Neymar destacó el apoyo que ha recibido por parte de su equipo Santos, de quien manifestó “hizo un muy buen plan” en su trabajo de recuperación para que pudiera regresar en óptimas condiciones a las canchas “sin dolor” y “sin miedo”.

Asimismo, señalo que se sintió “contento y tranquilo de haber vuelto un poco mejor que antes”, esto tras disputar sus primeros minutos en la pasada victoria de su club ante Velo Clube por el campeonato Paulista.

Pero es consciente de que para regresar a la selección de Brasil y aportarle a su equipo Santos “necesita recuperar el ritmo de juego” para alcanzar su “máximo rendimiento” y para ello tiene claro que debe dar lo mejor de sí tanto en los entrenamientos como en los partidos oficiales.

VEA TAMBIÉN Atlético Nacional tendría su primera baja para el juego de la ronda clasificatoria de la Copa Sudamericana ante Millonarios o

"Este año, que es muy importante no solo para el Santos, sino también para la selección brasileña, un año de Mundial y para mí también”, dijo Neymar, quien aún anhela regresar a la absoluta, la cual no representa desde octubre del 2023 debido a las frecuentes lesiones que ha padecido desde aquel momento.

¿Qué dijo Neymar JR sobre su futuro?

En medio de la entrevista, el astro brasileño no descartó que este año pueda ponerle punto final a su carrera como futbolista profesional de más de 15 años, pues dejó claro que es algo que irá evaluando a medida que pase el tiempo, todo dependiente de las condiciones en las que se encuentre.

“Voy año a año. No sé qué pasará de ahora en adelante, no sé qué pasará el año que viene; quizá llegue diciembre y quiera retirarme, pero lo haré con el corazón. Es un día a la vez. Vamos poco a poco”, sentenció Neymar.