Nicolás Maduro cumple un mes en una prisión de Estados Unidos: así son las estrictas condiciones de reclusión que enfrenta

Desde hace un mes, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores están recluidos en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn. Este establecimiento cuenta con estrictas medidas de seguridad y ofrece condiciones particularmente duras para sus internos.

La celda del señalado jefe del Cartel de los Soles es un espacio sumamente reducido, de aproximadamente dos metros por tres, equipado con las comodidades básicas: una litera de acero, un colchón delgado, un pequeño escritorio de metal, inodoro y lavamanos, todos estos elementos sin lujos y diseñados para durar.

Las luces fluorescentes permanecen encendidas las 24 horas del día, lo que genera desorientación temporal en los reclusos.

La rutina diaria de Maduro comienza muy temprano. A las seis de la mañana suena el primer conteo del día. Los guardias se aseguran de que el recluso esté presente y en buen estado.

Las duchas son un lujo poco habitual; se permiten solo tres veces por semana y bajo estricta supervisión. La alimentación tampoco parece ser conveniente. Los alimentos son distribuidos a través de una ranura en la puerta, y su calidad es frecuentemente criticada como baja o deficiente.

Las actividades diarias son limitadas; cuenta con apenas una hora fuera de la celda, pero este espacio también está controlado, ya que suele llevarse a cabo en áreas internas donde la luz solar es casi inexistente.

La comunicación es otro aspecto que refleja el aislamiento: Maduro no tiene contacto con otros reclusos, y las pocas visitas legales que recibe son realizadas tras un vidrio, siempre bajo vigilancia.

Juan Carlos Sánchez, quien estuvo preso durante nueve años en la misma cárcel, describió el lugar en diálogo con NTN24 como "el infierno en la tierra".

Él relata que las condiciones son "repugnantes", desde la calidad de la comida hasta las limitaciones en el aseo personal, destacando que es prácticamente imposible mantener una higiene adecuada debido a la escasez de agua y la baja presión de los lavamanos.

Todas estas condiciones de encarcelamiento contrastan con el pasado reciente de NIcolás Maduro en el poder, y marcan el inicio de un nuevo capítulo para el país sudamericano. La comunidad internacional sigue observando atentamente los desarrollos en Venezuela, en espera de un cierre pacífico a este período convulso de su historia política.