Monumento de China es derribado en el Canal de Panamá en medio de amenazas de Trump de retomar el control

En medio de las presiones del gobierno de Donald Trump para reducir la influencia de China en el canal de Panamá, un monumento ubicado chino a la entrada del lugar fue derribado durante la noche del sábado por una orden de una autoridad local.

Cabe recordar que en los últimos meses, el presidente Trump ha enviado fuertes amenazas con retomar el control del canal con el argumento de que está controlado por el gobierno chino con la operación de la compañía hongkonesa Hutchison Holdings que tiene bajo concesión dos puertos en el Pacífico y el Atlántico.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, la alcaldía de Arraiján ordenó demoler con maquinaria pesada un paifang o arco levantado en un mirador que se encuentra ubicado Puente de Las Américas, situación que ha sido rechazada por el mismo gobierno de Panamá.

Según un comunicado emitido por la alcaldía, la decisión se tomó porque la obra, creada en el año 2004 como símbolo de amistad entre Panamá y China, tenía severos daños estructurales que representan un "riesgo".

No obstante, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, rechazó la decisión argumentado que "no hay justificación alguna para la barbaridad cometida" y calificó el acto como una "irracionalidad imperdonable".

Luego de verificar lo sucedido, Xu Xueyuan, actual embajadora de china en Panamá, lamentó lo sucedido afirmando que un "día ensombrecido" para los 300 mil chino-panameños que viven en el país lo que genera un "gran dolor para la amistad" entre ambas naciones y expresó que "la historia lo recordará".

Ante este suceso, que ha causado una indignación generalizada entre los líderes políticos, el gobierno panameño no tardó en actuar y ordenó inmediata restauración del monumento en su mismo lugar", con el apoyo de la comunidad china de Panamá.

Asimismo, el presidente Mulino solicitó una investigación inmediata sobre la destrucción del monumento, el cual incluía un obelisco, el cual aún está en pie y dos esculturas de leones de la cultura tradicional china.

Los reportes indican que Estados Unidos y China son los principales usuarios del canal de Panamá, el cual mueve el 5% del comercio marítimo mundial.

Es importante recalcar que el canal estuvo bajo el control de Estados Unidos entre los años 1914 y 1999, luego de que el gobierno estadounidense decidiera dejarlo en manos de los propios panameños.

Sin embargo, tras su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump exigió a Panamá condiciones preferenciales para las embarcaciones estadounidenses que cruzan el canal y en repetidas ocasiones ha amenazado con retomar el control de este importante punto de comercio internacional.

En medio de estas tensiones, el grupo chino Hutchison Holdings aceptó vender las dos terminales que gestionan a un conglomerado liderado por la estadounidense BlackRock.

Por su parte, desde Pekín han visto con desconfianza la operación comercial y ahora dos nuevas empresas están detrás para hacerse cargo con dos nuevas obras portuarias que entrarán próximamente en licitación.