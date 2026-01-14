Rusia dice que Putin habló con un presidente sudamericano para apoyar la supuesta "soberanía de Venezuela"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, habló con un presidente sudamericano en una conversación en la que se apoyó la supuesta "soberanía" de Venezuela, actualmente a cargo de Delcy Rodríguez, quien había sido vicepresidente de Nicolás Maduro antes de su captura en el operativo militar estadounidense.

La conversación entre ambos mandatarios fue confirmada por el propio Kremlin —sede oficial del Gobierno ruso— en sus plataformas oficiales por medio de un comunicado publicado este miércoles.

En la nota oficial, el Kremlin aseguró que Putin había mantenido una conversación telefónica con Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, en la que se trataron temas globalmente importantes, incluida la situación actual en Venezuela, vecino de Brasil.

"Vladímir Putin mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Los líderes intercambiaron puntos de vista sobre temas internacionales de actualidad, centrándose en la situación en torno a Venezuela", dice el comunicado en primer lugar.

"Destacaron que Rusia y Brasil comparten posturas fundamentales para garantizar la soberanía y los intereses nacionales de la República Bolivariana", agrega, englobando con un término oficial al régimen venezolano.

En Venezuela, cabe resaltar, Edmundo González es el presidente legítimo luego de haber arrasado en las elecciones presidenciales de 2024, en las que, con un fraude electoral denunciado por la oposición y varios sectores internacionales, Maduro terminó reeligiéndose.

Rusia, proclamada abiertamente como aliada del régimen venezolano, ha pedido la liberación de Maduro luego de que Estados Unidos lo trasladara junto a su esposa, Cilia Flores, a un tribunal en Nueva York, donde el dictador se declaró "no culpable" de los cargos presentados en su contra, incluidos algunos relacionados con narcotráfico.

El mandatario brasileño, por su parte, se ha mostrado como un gobernante de izquierda que ha simpatizado con otros líderes de la región legítimos como Gustavo Petro, de Colombia, y Gabriel Boric, de Chile, entre otros, e ilegítimos como Maduro.

"Además, acordaron seguir coordinando esfuerzos, tanto en el marco de la ONU como a través de los BRICS, con el objetivo de reducir la tensión en América Latina y otras regiones del mundo", prosigue el comunicado.

"En vista de la próxima reunión de la Comisión de Alto Nivel de Cooperación Ruso-Brasileña, que tendrá lugar en febrero de 2026, los líderes mantuvieron un debate exhaustivo sobre cuestiones relativas al desarrollo futuro de las relaciones bilaterales en una amplia gama de áreas", concluye el texto.