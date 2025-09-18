Científicos concluyen que nuevo mosquito identificado en Venezuela sería potencial transmisor de la malaria

Nyssorhynchus (Ny) rondoniensis, es una nueva especie de mosquito hallado por científicos venezolanos en el estado Bolívar, que es relacionado a la trasmisión de la malaria, debido a que está infectado con Plasmodium, el parásito que causa la enfermedad.

El hallazgo surge en medio de estudios debido el repunte de casos en Brasil desde 2022.

"Nuestro hallazgo es doblemente importante: constituye un nuevo registro para el país y un potencial vector de la malaria en el sur de Venezuela y posiblemente en Brasil", explicó la doctora María Eugenia Grillet, Individuo de Número (Sillón X) de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela (Acfiman).

Señaló que los investigadores lograron recolectar 88 ejemplares del mosquito en diferentes zonas del estado minero. También determinaron que el insecto es más abundante en la temporada de sequía.

Pese a los estudios, los científicos no han logrado determinar dónde deposita sus huevos, por lo que planean investigar los pozos que deja la minería.

"La biodiversidad de vectores de malaria en la Amazonía venezolana está subestimada y esta investigación lo demuestra. No vamos a eliminar la malaria si no abordamos este aspecto", enfatizó Grillet.

En 2022 un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), reveló se diagnosticaron 2.796 casos de malaria en Venezuela.

El estado con la mayor cifra de contagios fue Bolívar, con más incidencias en en los municipios Sifontes (1.113), Angostura (378), Caroní (453) y Piar (248).

La malaria es una patología infecciosa que se transmite a través de la picadura del mosquito anofeles hembra. Sus principales síntomas son: fiebre muy alta, dolor de cabeza, escalofríos, fatiga, convulsiones y dificultad para respirar.