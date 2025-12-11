NTN24
Jueves, 11 de diciembre de 2025
Elon Musk

Revista Time decide quiénes son los personajes del año en inusual grupo en el que aparece Elon Musk

diciembre 11, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Elon Musk en la Revista Time - Foto AFP
Tanto la elección de los implicados, como el diseño de la portada, se robaron la atención mediática.

La revista Time nombró el jueves como su personalidad del año a los "arquitectos de la Inteligencia Artificial (IA)", por considerar que su trabajo en el desarrollo de esta tecnología de vanguardia está transformando la humanidad.

Jensen Huang de Nvidia, Sam Altman de OpenAI, y Elon Musk de xAI figuran entre los innovadores que han "tomado las riendas de la Historia, desarrollando tecnología y tomando decisiones que están remodelando el panorama de la información, el clima y nuestros medios de vida", señaló la revista estadounidense.

"Reorientaron la política gubernamental, alteraron las rivalidades geopolíticas y llevaron robots a los hogares. La IA emergió, podría decirse, como la herramienta más relevante en la competencia entre grandes potencias desde el advenimiento de las armas nucleares", añadió Time.

Una de las dos portadas de la revista es un homenaje a la famosa fotografía de 1932 de un grupo de obreros de la construcción durante su descanso en un rascacielos de Nueva York.

En la ilustración de Time, sentados en una viga metálica suspendida sobre una ciudad aparecen el jefe de Meta, Mark Zuckerberg; Lisa Su, de la empresa de semiconductores AMD; Elon Musk, de xAI; Jensen Huang, de Nvidia; Sam Altman, de OpenAI; Demis Hassabis, de la división de IA de Google, DeepMind; Dario Amodei de Anthropic y, por último, la experta de la Universidad de Stanford, Fei-Fei Li, considerada la "madrina" de la IA.

Junto a modelos de IA populares como ChatGPT y Claude, Time también destacó a inversionistas como Masayoshi Son, CEO de SoftBank, quien ha invertido miles de millones de dólares en esta tecnología.

La distinción de Time, concedida desde 1927, suele destacar personalidades influyentes en la escena internacional, aunque no necesariamente populares o respaldadas por la revista neoyorquina. Entre los premiados están desde Adolf Hitler en 1938, hasta la estrella pop Taylor Swift en 2023.

El título del año pasado, cabe recordar, recayó en Donald Trump, entonces presidente estadounidense electo.

Según Time, propiedad del multimillonario de Silicon Valley Marc Benioff, 2025 fue el año en que la IA pasó de ser una tecnología prometedora para convertirse en realidad. Y fue cuando el uso de ChatGPT más que se duplicó, hasta alcanzar al 10% de la población mundial.

"Esta es la tecnología más impactante de nuestra época", dijo Huang, director ejecutivo del fabricante de chips Nvidia —la empresa más valiosa del mundo— a Time.

El ejecutivo pronosticó que la IA terminará haciendo crecer la economía global de 100 billones de dólares a 500 billones de dólares.

Time también menciona la eliminación de puestos de trabajos debido al reemplazo de personal humano por máquinas.

Para elaborar su portada, sin embargo, la revista evitó el uso de IA y eligió artistas humanos.

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Un momento realmente inolvidable en la historia de Venezuela": María Corina Machado a NTN24 desde Oslo

Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami (AFP)
Miami

¿Qué significa que Miami tenga una alcaldesa demócrata tras casi 30 años de control republicano?

Pamela Bondi - Foto @AGPamBondi
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es de un alcance estratégico demasiado importante": exdirector general marítimo de Colombia sobre buque petrolero incautado cerca de Venezuela

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

¿Qué significa para los venezolanos el Premio Nobel recibido por María Corina Machado?

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Estamos agradecidos de que el temor no te silenció y pese a todos los riesgos escogiste venir": presidente del Comité Noruego del Nobel dedica mensaje a María Corina Machado

