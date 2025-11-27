"Hay una mancha enorme sobre la legitimidad sobre la cual fue electo": analista sobre sanción del CNE a campaña electoral ‘Petro Presidente’

El Gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Gustavo Petro, enfrenta un nuevo escándalo por cuenta de la sanción administrativa que impuso el Consejo Nacional Electoral (CNE) a la campaña ‘Petro Presidente’ por haber violado los topes electorales y por financiación irregular.

El programa La Noche de NTN24 debatió con los congresistas Jennifer Pedraza y Juan Fernando Espinal, así como con el abogado Melquisedec Torres, sobre la determinación del CNE contra la campaña electoral con la que el actual mandatario llegó a la Presidencia de Colombia.

“El presidente Gustavo Petro, cualquier contrapeso, cualquier investigación en su contra, automáticamente lo va tomando de golpe de estado. Aquí el CNE está tomando una decisión que vincula directamente al gerente de campaña pidiendo a la fiscal, que además él ternó, que investigue este caso (...) Se cae y se tumba esa narrativa del golpe de estado blanco. Esto hace parte de una investigación que al día de hoy ha desarrollado el Consejo Nacional Electoral”, señaló.

Por su parte, Espinal argumentó que “no existe ningún golpe de estado, ni golpe blando, ni intento de tumbarlo a él, sino un gobierno ilegítimo”.

“Se hizo elegir con el apoyo de los bandidos del Pacto de la Picota que lideró su hermano, que lo ayudaron, además, alias Iván Mordisco”, dijo.

Y añadió que es “un gobierno ilegítimo que llegó al poder con una narrativa de engaño apoyado por los bandidos”.

Finalmente, el abogado Melquisedec Torres señaló que se trata de un hecho histórico, subrayando que “hay una mancha enorme sobre la legitimidad sobre la cual fue electo en la segunda vuelta contra el entonces candidato Rodolfo Hernández”.