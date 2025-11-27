NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Jueves, 27 de noviembre de 2025
La Noche

"Hay una mancha enorme sobre la legitimidad sobre la cual fue electo": analista sobre sanción del CNE a campaña electoral ‘Petro Presidente’

noviembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Los congresistas Jennifer Pedraza y Juan Fernando Espinal, así como el abogado Melquisedec Torres, analizaron la determinación del órgano en Colombia.

El Gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Gustavo Petro, enfrenta un nuevo escándalo por cuenta de la sanción administrativa que impuso el Consejo Nacional Electoral (CNE) a la campaña ‘Petro Presidente’ por haber violado los topes electorales y por financiación irregular.

o

El programa La Noche de NTN24 debatió con los congresistas Jennifer Pedraza y Juan Fernando Espinal, así como con el abogado Melquisedec Torres, sobre la determinación del CNE contra la campaña electoral con la que el actual mandatario llegó a la Presidencia de Colombia.

“El presidente Gustavo Petro, cualquier contrapeso, cualquier investigación en su contra, automáticamente lo va tomando de golpe de estado. Aquí el CNE está tomando una decisión que vincula directamente al gerente de campaña pidiendo a la fiscal, que además él ternó, que investigue este caso (...) Se cae y se tumba esa narrativa del golpe de estado blanco. Esto hace parte de una investigación que al día de hoy ha desarrollado el Consejo Nacional Electoral”, señaló.

Por su parte, Espinal argumentó que “no existe ningún golpe de estado, ni golpe blando, ni intento de tumbarlo a él, sino un gobierno ilegítimo”.

o

“Se hizo elegir con el apoyo de los bandidos del Pacto de la Picota que lideró su hermano, que lo ayudaron, además, alias Iván Mordisco”, dijo.

Y añadió que es “un gobierno ilegítimo que llegó al poder con una narrativa de engaño apoyado por los bandidos”.

Finalmente, el abogado Melquisedec Torres señaló que se trata de un hecho histórico, subrayando que “hay una mancha enorme sobre la legitimidad sobre la cual fue electo en la segunda vuelta contra el entonces candidato Rodolfo Hernández”.

Temas relacionados:

La Noche

Gobierno de Colombia

Escándalo

Gustavo Petro

CNE

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Hay una mancha enorme sobre la legitimidad sobre la cual fue electo": analista sobre sanción del CNE a campaña electoral ‘Petro Presidente’

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Muchas personas no se sienten seguras ni saliendo de Venezuela": Luis Peche, activista venezolano que sufrió atentado en Bogotá

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Nos quieren llevar a una elección al estilo Venezuela": jefe de bancada en el Congreso del candidato presidencial hondureño que recibió apoyo de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto da recomendaciones a viajeros varados en aeropuertos tras cancelación de vuelos a Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Ucrania propone repatriación de mercenarios cubanos usados por Rusia como "carne de cañón" a cambio de 19 presos políticos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
USS Gerald R. Ford - Foto AFP/ Pete Hegseth en su llegada al portaviones - Foto captura de video de X: @DOWResponse
Portaviones

El secretario de Guerra de EE. UU. se subió al portaviones Gerald Ford días después de que él mismo anunciara inicio de la Operación Lanza del Sur

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, abordó el portaviones Gerald R. Ford - Fotos: EFE
Portaviones

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

Luis Peche, activista venezolano
Represión

"Muchas personas no se sienten seguras ni saliendo de Venezuela": Luis Peche, activista venezolano que sufrió atentado en Bogotá

Aviones de combate F-18 de los Estados Unidos - Foto de referencia: EFE
Despliegue militar

"Estados Unidos se está dedicando a hacer inteligencia para recopilar información en Venezuela": Santiago Rivas, analista de defensa sobre 'Operación Lanza del Sur'

Gustavo Petro y Paloma Valencia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

“Petro hizo trampa, es evidente”: Paloma Valencia sobre los hallazgos del CNE en la campaña del presidente de Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Imágenes del portaviones Gerald R. Ford durante ejercicios en el Atlántico - Fotos Departamento de Guerra/Seaman Zamirah Connor
Despliegue militar de Estados Unidos

Cuando se anuncia la operación Lanza del Sur, Estados Unidos divulga las primeras imágenes del portaviones Gerald Ford en el Atlántico junto a un bombardero B-52

Donald Trump en la Casa Blanca - Foto AFP
Gobierno de Donald Trump

Revelan que la administración Trump ha revocado 80.000 visas de no inmigrante: conducir bajo efectos del alcohol, agresiones y robos entre las principales razones

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Militares estadounidenses - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump confirmó la muerte de soldado de la Guardia Nacional atacada a tiros cerca de la Casa Blanca

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Imágenes del portaviones Gerald R. Ford durante ejercicios en el Atlántico - Fotos Departamento de Guerra/Seaman Zamirah Connor
Despliegue militar de Estados Unidos

Cuando se anuncia la operación Lanza del Sur, Estados Unidos divulga las primeras imágenes del portaviones Gerald Ford en el Atlántico junto a un bombardero B-52

Donald Trump en la Casa Blanca - Foto AFP
Gobierno de Donald Trump

Revelan que la administración Trump ha revocado 80.000 visas de no inmigrante: conducir bajo efectos del alcohol, agresiones y robos entre las principales razones

Dick Cheney, exvicepresidente de EE. UU. (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Falleció el exvicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney a los 84 años

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Militares estadounidenses - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump confirmó la muerte de soldado de la Guardia Nacional atacada a tiros cerca de la Casa Blanca

Marcelo Gallardo renovó contrato con River Plate hasta finales de 2026 - Foto: EFE
River Plate

"Estamos en un momento malo y no estamos ajenos a la realidad": Marcelo Gallardo fue autocrítico en su renovación con River Plate

Celebración en Curazao tras clasificar al Mundial de 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

País vecino de Venezuela se clasificó al Mundial por primera vez en su historia: será la nación más pequeña en disputar el torneo

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Donald Trump amenazó con demandar a la BBC por “montaje engañoso” sobre uno de sus discursos sobre el asalto al Capitolio

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre